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الرئيسية | رياضة | التراضي ينهي عقد المغرب التطواني والمدرب حكم

التراضي ينهي عقد المغرب التطواني والمدرب حكم

التراضي ينهي عقد المغرب التطواني والمدرب حكم
جمال سماحي من تطوان
الأحد 20 شتنبر 2020 - 21:36

فسخ نادي المغرب التطواني لكرة القدم، بشكل رسمي، العقد الذي يربطه برضا حكم، المدير التقني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

ووفق بلاغ للفريق الأول لـ"الحمامة البيضاء"، توصلت به هسبريس، فإن سبب فسخ العقد يرجع إلى "بروز تباين في وجهات النظر بين النادي والمدرب التقني، حول تنفيذ المشروع الكروي للنادي".

وكان الإطار الوطني رضا حكم قد عين مديرا تقنيا لنادي المغرب أتلتيك تطوان في 30 يناير المنصرم، خلفا لبيدرو بنعلي الذي غادر الفريق لتدريب اتحاد طنجة.

وسبق لحكم أن اشتغل كمدرب وكمدير تقني بكل من "سبورتينغ بروكسيل" والرائد ونجران السعوديين، كما اشتغل بعدد من الأندية المغربية كرجاء بني ملال ووداد تمارة والمغرب الفاسي.

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