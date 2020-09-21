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كُتّاب وآراء
مدير نادي فيورنتينا يشيد بمؤهلات المغربي أمرابط
أوضح جيانكارلو أنطونيوني، مدير نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، أن الدولي المغربي سفيان أمرابط يتمتع بالعديد من المميزات على أرضية الملعب تجعله قادراً أن يصنع الحدث داخل الملاعب الإيطالية بقميص "الفيولا".
وقال مدير فيورنتينا، في تصريحات إعلامية، إن "أمرابط لديه ميزتان مهتمان، الطراوة البدنية والرؤية الجيدة داخل "المستطيل الأخضر". كما أنه قادر على أن يصنع الحدث خلال الموسم الكروي الحالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي".
وانتقل الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف "الفيولا" خلال فترة الانتقالات الأخيرة، قادما من "هيلاس فيرونا"، بعد أن تم الاتفاق على الصفقة قبل أشهر.
جدير بالذكر أن صفقة انتقال أمرابط فيورنتينا بلغت 20 مليون يورو، بعقد يمتد إلى غاية صيف سنة 2024.