الناخب الوطني يمهّد لكشف لائحة "أسود الأطلس"

هسبورت - حمزة اشتيوي

يحرص البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، على الاستفسار عن الحالة الصحية للعناصر الوطنية، قبل الإعلان عن اللائحة التي سيتم استدعاؤها للمعسكر الإعدادي المقبل.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مقربة، أن الناخب الوطني يُحاول الاطلاع على الحالة الصحية لبعض الأسماء التي عانت من الإصابة خلال الفترة الأخيرة؛ في مقدمتهم حكيم زياش "نجم" تشيلسي الإنجليزي، ويونس عبد الحميد مدافع رانس الفرنسي، الذي أصيب بـ"فيروس كورونا"، بالإضافة إلى نور الدين أمرابط لاعب النصر، ورضا خرشوش الذي تواصل معه مساعد المدرب مصطفى حجي، للدفاع عن قميص المنتخب المغربي، لكنه يُعاني من إصابة أبعدته عن فريقه خلال المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يُعلن خاليلوزيتش عن اللائحة النهائية قريبا، على أن ينطلق التجمع الإعدادي في الرابع من أكتوبر المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام السنيغال والكونغو الديمقراطية في الـ9 والـ13 من الشهر المقبل على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

يُشار إلى أن اللائحة المقبلة لـ"أسود الأطلس"، التي سيُعلن عنها الناخب الوطني، من المنتظر أن تعرف استدعاء أسماء جديدة، بالإضافة إلى بعض الأسماء من الدوري الاحترافي، للوقوف على مدى جاهزيتهم للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.