مصدر جامعي يوضح بخصوص تصريحات "شيبا"

هسبورت - آمال لكعيدا

اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مسافة من موضوع التصريحات النارية التي أدلى بها سعيد شيبا، مدرب نادي نهضة الزمامرة، بعد الخسارة أمام الوداد الرياضي البيضاوي، أول أمس، والتي عزاها إلى أسباب غير كروية، مشككاً بذلك في نزاهة المنافسة في المباراة المذكورة.

ونفى مصدر جامعي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن تكون لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة قد اتخذت أي قرار بخصوص سعيد شيبا، أو أن تكون قد استدعته للتحقيق معه حول تصريحاته، مؤكداً "لا إجراء من لجنة الأخلاقيات بخصوص الموضوع حتى الآن.. اللجنة مستقلة، وقد تبدي ردة فعل في الأيام القليلة المقبلة، كما يمكنها التغاضي عن تصريحات مدرب نهضة الزمامرة إذا تبين أنها لا ترقى إلى التشكيك في نزاهة المنافسة".

وقال مدرب نادي نهضة الزمامرة، في تصريح له بعد المباراة، إن فريقه قدم مباراة في المستوى، خصوصا في الجولة الثانية التي شهدت تحسنا كبيرا في مردود لاعبيه، حيث تمكنوا من تسجيل هدف التعادل والضغط على مرمى الوداد وخلق العديد من محاولات التهديف، إضافة إلى تضييع ركلة جزاء.

واستغرب شيبا للأحداث التي عرفتها المواجهة من الناحية التحكيمية، إذ أكد أن التحكيم كان قاسيا وتسبب في خسارة فريقه بتفاصيل لا علاقة لها بكرة القدم.