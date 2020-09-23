جمهور الرجاء البيضاوي يخرق "منع التجمعات"

هسبورت - حمزة اشتيوي

خرقت جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم، القوانين الجاري بها العمل في ظل انتشار "فيروس" كورونا، والتي تؤكد على منع التجمعات تفاديا لانتشار العدوى، وهو ما لم يحترمه الجمهور "الأخضر"، الذي اقتحم بأعداد كبيرة مولاي رشيد لحضور الحصة التدريبية للفريق اليوم الثلاثاء بملعب.

وولجت الجماهير إلى مدرجات مركب "مولاي رشيد"، لمؤازرة لاعبي الفريق ومتابعة حصتهم التدريبية، التي أجراها الفريق استعدادا للمباراة المنتظرة أمام "الغريم التقليدي" الوداد والمقررة يوم غد الخميس على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحاول أنصار الرجاء من خلال هذه الخطوة، مساندة لاعبيهم وتحفيزهم قبل مباراة "الديربي"، غير أن السلطات المغربية تمنع التجمعات الرياضية وغيرها، بسبب انتشار وباء "كورونا"، وهو الأمر الذي لم تحترمه جماهير الفريق "الأخضر".

من جهته عبر فصيل "الوينرز" المساند لنادي الوداد الرياضي، عن دعمه وتشجيعه للاعبيه قبل لقاء "الديربي"، بطريقة مختلفة خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق "الأحمر" أمس الثلاثاء.

وارتأى "الوينرز" وضع لافتة تحفيزية في مدرجات ملعب "بنجلون"، تضمنت رسالة محفزة للاعبين بعنوان: "بغيناكُم بينا تحسّوا، مُوتو على الحَمرة والتُّوني الِّلي كاتلبسُو"، مطالبين رفاق ابراهيم النقاش بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء، ومواصلة المشوار من أجل الفوز بلقب الدوري الاحترافي.

ويحتل الرجاء صدارة الدوري بـ48 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المطارد المباشر الوداد صاحب المركز الثاني.