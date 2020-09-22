"الماط" يتعاقد رسميا مع المدرب زوران مانولوفيتش

جمال سماحي من تطوان

أعلن نادي المغرب أتلتيك تطوان، الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، كمدرب ومشرف عام للفريق، خلال ما تبقى من دورات البطولة الوطنية، برسم موسم 2019-2020، بموجب عقد احترافي ينتهي متم الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وحسب ما كشف عنه المكتب المسير لنادي "الماط"، فإن اختيار المدرب الجديد تم باستشارة مع مجموعة من الفعاليات الرياضية داخل النادي وخارجه، مشيرا إلى أن عملية انتقاء المرشح لتدريب الفريق خضعت لمجموعة من المعايير؛ أهمها الانخراط في المشروع الكروي للنادي، "والذي يرتكز أساسا على التكوين، إضافة إلى استقطاب لاعبين قادرين على تقديم إضافة للفريق".

ومن المعايير التي اعتمدها النادي للحسم في اختبار مدرب الفريق السيرة الذاتية للمرشح والشواهد المحصل عليها والفرق التي درّبها والألقاب التي حصل عليها، ومراعاة الإمكانات المادية للنادي، والدراية بالبطولة الوطنية وخصوصياتها، إلى جانب "اعتماد طريقة لعب تليق باسم الفريق وأسلوبه، إضافة إلى مواصفات أخرى تم أخذها بعين الاعتبار".

وسبق لزوران أن درّب الوداد الرياضي بداية الموسم الجاري، قبل أن تتم إقالته عقب خروج الفريق من كأس محمد السادس للأندية البطلة. كما تولى تدريب "بريميرو أغوسطو" الأنغولي، وقاده إلى التتويج بالبطولة، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 2018. وأوصل "كابو سبور" للتتويج بالدوري الأنغولي، وفاز مع "ساغرادا إسبيرانسا" بكأس أنغولا، وأوصله إلى ربع نهائي كأس الكاف، إلى جانب قيادته لفريق الأهلي البحريني للظفر بالكأس المحلية سنة 2008.