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كُتّاب وآراء
سلطات البيضاء تشدد مراقبة المقاهي قبل "الديربي"
اتخذت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء مجموعة من القرارات، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين الرجاء والوداد الرياضيين في "ديربي" الكرة المغربية، المقرر اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ25 من مباريات الدوري الاحترافي؛ وذلك في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة، بسبب انتشار "فيروس كورونا" المستجد.
وعلمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمنية بالدار البيضاء قررت إغلاق مجموعة من المقاهي المجاورة للمركب الرياضي محمد الخامس، بالإضافة إلى تلك الموجودة بالأحياء الشعبية، قبيل موعد انطلاقة "الديربي". كما سيتم تشديد المراقبة لمنع بث المباراة تلفزيونيا، تفاديا لانتشار العدوى بين الجماهير.
وحسب المصادر نفسها، فإنه عقد اجتماع الأربعاء بولاية أمن الدار البيضاء، لاتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة باللقاء، لعل أبرزها منع الاقتراب من محيط المركب الرياضي محمد الخامس، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية قد تشهدها عدد من الأحياء الشعبية التي تعرف توترا بين جماهير الفريقين، تفاديا لأي مناوشات بين مناصري الطرفين.
يُشار إلى أن مباراة "الديربي" بين الوداد وغريمه التقليدي الرجاء ستجرى اليوم الخميس، بداية من الساعة السابعة والربع مساء، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وستعرف غياب الجمهور عن المدرجات بسبب انتشار "فيروس كورونا".