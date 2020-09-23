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الرئيسية | رياضة | رضوان جيد يقود مباراة "الديربي" للمرة التاسعة

رضوان جيد يقود مباراة "الديربي" للمرة التاسعة

رضوان جيد يقود مباراة "الديربي" للمرة التاسعة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:04

أسندت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية لمباراة "الديربي" المؤجل بين فريقي الوداد الرياضي وغريمه الرجاء، المبرمجة مساء يوم غد الخميس، إلى الحكم الدولي رضوان جيد، المنتمي إلى عصبة سوس.

وحسمت الأجهزة سالفة الذكر في طاقم تحكيم هذه المواجهة المؤجلة عن الجولة الـ25 من منافسات البطولة، بإسناد المهمة إلى الحكم الدولي رضوان جيد، بعد تداولها في خيارات عديدة لتعيين طاقم تحكيم "الديربي"، إذ كان الدولي سمير الكزاز مرشحا بدوره لهذه المهمة.

وستفصل صافرة الحكم رضوان جيد في أطوار مباراة "ديربي" البيضاء بين الغريمين للمرة التاسعة في مساره التحكيمي والخامسة تواليا، ليعادل بذلك الرقم التاريخي للحكم الراحل عبد الكريم الزياني الذي ظل رقمه القياسي في عدد مباريات "الديربي" صامدا منذ عشرات السنين.

وعمدت مديرية التحكيم الوطنية إلى التعويل على صافرة رضوان جيد في القيادة التحكيمية لمباريات الديربي البيضاوي الخمس الأخيرة، إذ قاد مباراة إياب موسم 2017/2018 ومباراتي ذهاب وإياب موسمي 2018/2019 و2019/2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن غيور1 الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:37
السلام عليكم
الحكم جيد اسم على مسمى.
نتمنى مباراة تتسم بالندية و القتالية، لاكن أهم شيء الروح الرياضية.
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3
2 - محمد المتفرج الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:48
كل شيء سيكون واضحا الآن مع وجود الفار.
الضغط كل الضغط على الرجاء لأنه هو الذي سيفقد المقدمة في حال الهزيمة .
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-4
3 - kata الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون اسم على مسمى وبدون انحياز والانتصار للأفضل تحياتي الرياضية
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2
4 - TEACHER الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:20
نتمنى أن يكون فعلاً جيداً و أن يتفادى الأخطاء التي ارتكبها سابقا في مقابلة الرجاء.
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2
5 - Mounia الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:23
رجاوي أو ودادي كلنا مغاربة و شعب واحد، أهم حاجة هي الروح الرياضية و الأخلاق، فغالبا ما نجد عائلة فيها الأب مثلا رجاوي الابن ودادي و الزوجة ودادية أو رجاوية و كلهم تحت سقف واحد نفس التربية، كفا من رؤية الغريم الرياضي كعدو يجب قتله.
حظ موفق للجميع و أتمنى مشاهدة مباراة رائعة
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