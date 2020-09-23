رضوان جيد يقود مباراة "الديربي" للمرة التاسعة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أسندت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية لمباراة "الديربي" المؤجل بين فريقي الوداد الرياضي وغريمه الرجاء، المبرمجة مساء يوم غد الخميس، إلى الحكم الدولي رضوان جيد، المنتمي إلى عصبة سوس.

وحسمت الأجهزة سالفة الذكر في طاقم تحكيم هذه المواجهة المؤجلة عن الجولة الـ25 من منافسات البطولة، بإسناد المهمة إلى الحكم الدولي رضوان جيد، بعد تداولها في خيارات عديدة لتعيين طاقم تحكيم "الديربي"، إذ كان الدولي سمير الكزاز مرشحا بدوره لهذه المهمة.

وستفصل صافرة الحكم رضوان جيد في أطوار مباراة "ديربي" البيضاء بين الغريمين للمرة التاسعة في مساره التحكيمي والخامسة تواليا، ليعادل بذلك الرقم التاريخي للحكم الراحل عبد الكريم الزياني الذي ظل رقمه القياسي في عدد مباريات "الديربي" صامدا منذ عشرات السنين.

وعمدت مديرية التحكيم الوطنية إلى التعويل على صافرة رضوان جيد في القيادة التحكيمية لمباريات الديربي البيضاوي الخمس الأخيرة، إذ قاد مباراة إياب موسم 2017/2018 ومباراتي ذهاب وإياب موسمي 2018/2019 و2019/2020.