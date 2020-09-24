الوداد الرياضي يحسم صفقة المهاجم أيوب الكعبي

هسبورت من الدار البيضاء

تم الاتفاق أمس بشكل رسمي على كافة التفاصيل التي تهم عودة الكعبي إلى الفريق "الأحمر"، بداية من "المركاتو" المقبل، بعد أن خاض معه مباريات ذهاب البطولة الوطنية في الموسم الجاري.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر موثوقة، بأن اللاعب أيوب الكعبي سيلتحق قريبا بتدريبات الفريق "الأحمر"، قصد الإعداد للموسم الجديد، في أفق ترسيم انتقاله بشكل رسمي مع فتح أبواب "المركاتو" منتصف الشهر المقبل.

ودخل فريق الوداد في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي منذ اليوم الذي تم خلاله الانفصال عن الفريق الصيني هيبي فورتشين قبل أسابيع قليلة، ونافس أندية أخرى مثل الأهلي وبيراميدز المصريين، وأخرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستغلا رغبة اللاعب كذلك في اللعب خلال هذه الفترة في المغرب.

وكانت "هسبورت" سباقة إلى نشر خبر اقتراب توقيع الكعبي في الوداد والاتفاق على كل التفاصيل التي تهم التعاقد بين الطرفين، حيث جمعت مفاوضات "ماراتونية" سعيد الناصري وكريم ضمير، وكيل اللاعب، طيلة الفترة الماضية، قبل أن يتم إنهاء كل التفاصيل أمس الأربعاء بعودة اللاعب إلى الوداد.