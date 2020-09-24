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كُتّاب وآراء
نجل زين الدين زيدان ينضم إلى الوداد البيضاوي
ضم الوداد الرياضي إينزو زيدان، ابن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني حاليا، إلى صفوفه، ليكون بذلك الصفقة الثانية التي يتم الكشف عنها داخل النادي "الأحمر" عقب إنهاء تفاصيل ضم أيوب الكعبي أمس.
وكشفت مصادر مطلعة صباح اليوم الخميس، حصريا لهسبورت، أن تفاصيل انتقال زيدان إلى الوداد الرياضي تم حسمها اليوم، بعض محادثات جمعت سعيد الناصري، رئيس الوداد، واللاعب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس، وكيل اللاعب إينزو زيدان.
ولعب إينزو، صاحب الـ25 سنة، لمجموعة من الأندية الإسبانية، مثل ألافيس ورايو "مخاداهوندا"، وآخرها ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسباني، كما خاض تجارب بنادي "أفيس" البرتغالي ولوزان السويسري، علما أنه يشغل مركز متوسط ميدان هجومي.
وعلمت "هسبورت" أن الوداد يحضر لإتمام صفقات أخرى من أجل ترميم صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي المقبل، وذلك عقب اعتراف رئيس النادي بارتكاب بعض الهفوات فيما يخص "المركاتو" الماضي الذي تميز بجلب عدد كبير من اللاعبين لكن بقيمة كروية متواضعة.