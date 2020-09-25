24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثغرات" تنقلُ مهاجرين سريّين من ليبيا والجزائر إلى سواحل أوروبا
- "أحداثٌ بلا دلالة" .. خرافة سينمائيّة توثق تعقيدات مغرب السبعينات
- في الانتخابات الأمريكية .. قطار البيت الأبيض يمرّ من ولاية أوهايو
- كتاب جماعي يبرز أهمية تضامن البلدان المغاربية
- مافيا العقار
"غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)
رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب بمستشفى "باكستان" (5.00)
الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)
الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (94)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (68)
- المغرب يجني ثمار الدبلوماسية الملكية بحيازة مناصب دولية رفيعة - (61)
- هكذا تسخّر مخابراتُ الجزائر الإعلامَ الفرنسي للهجومِ على المغرب - (58)
- هل يصل المغرب إلى عتبة تسجيل مائة وفاة يوميا بسبب "كورونا"؟ - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شباب المحمدية يقترب من حسم صفقة حميد أحداد
علمت "هسبورت"، من مصادر عليمة بتفاصيل المفاوضات بين ناديي شباب المحمدية والزمالك المصري لضم المهاجم حميد أحداد، أن إنهاء الصفقة بات وشيكا، وأن كل الأطراف توصلت إلى اتفاق بخصوص مختلف بنود العقد الذي يفترض أن يتم توقيعه.
وأكدت المصادر نفسها أن مسؤولي الزمالك وشباب المحمدية توصلوا إلى صيغة توافقية حول بند تسبب الخلاف على تفاصيله في تأخير حسم الصفقة، قبل أن تعود المفاوضات إلى طريقها الصحيح.
وحسب ما أكدته مصادر "هسبورت" ففي حال تمت الصفقة فعلا فستتم إعارة أحداد من شباب المحمدية إلى الوداد الرياضي لموسم واحد على الأقل، في إطار التعاون القائم بين الناديين في السنوات الأخيرة، علماً أن "الفريق الفضالي" يتصدر ترتيب القسم الوطني الثاني، ويعد أبرز المرشحين للصعود إلى القسم الأول هذا الموسم.
ويقضي حميد أحداد فترات زاهية طيلة فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء الرياضي، إذ تألق بقميص "النسور" وسجل له أهدافا حاسمة، غير أن "الفريق الأخضر"، إلى الآن، لم يستجب للمطالب المالية للفريق المصري من أجل تفعيل بند الشراء.