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الرئيسية | رياضة | شباب المحمدية يقترب من حسم صفقة حميد أحداد

شباب المحمدية يقترب من حسم صفقة حميد أحداد

شباب المحمدية يقترب من حسم صفقة حميد أحداد
هسبورت - آمال لكعيدا
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 05:43

علمت "هسبورت"، من مصادر عليمة بتفاصيل المفاوضات بين ناديي شباب المحمدية والزمالك المصري لضم المهاجم حميد أحداد، أن إنهاء الصفقة بات وشيكا، وأن كل الأطراف توصلت إلى اتفاق بخصوص مختلف بنود العقد الذي يفترض أن يتم توقيعه.

وأكدت المصادر نفسها أن مسؤولي الزمالك وشباب المحمدية توصلوا إلى صيغة توافقية حول بند تسبب الخلاف على تفاصيله في تأخير حسم الصفقة، قبل أن تعود المفاوضات إلى طريقها الصحيح.

وحسب ما أكدته مصادر "هسبورت" ففي حال تمت الصفقة فعلا فستتم إعارة أحداد من شباب المحمدية إلى الوداد الرياضي لموسم واحد على الأقل، في إطار التعاون القائم بين الناديين في السنوات الأخيرة، علماً أن "الفريق الفضالي" يتصدر ترتيب القسم الوطني الثاني، ويعد أبرز المرشحين للصعود إلى القسم الأول هذا الموسم.

ويقضي حميد أحداد فترات زاهية طيلة فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء الرياضي، إذ تألق بقميص "النسور" وسجل له أهدافا حاسمة، غير أن "الفريق الأخضر"، إلى الآن، لم يستجب للمطالب المالية للفريق المصري من أجل تفعيل بند الشراء.

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