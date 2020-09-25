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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎

الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎

الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎
هسبورت من البيضاء
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:06

حسم الوداد الرياضي في ثالثة صفقاته قبل انطلاق "المركاتو" الصيفي، بتوقيعه على عقد ضم الدولي الليبي مؤيد اللافي، لثلاث سنوات، علماً أن اللاعب أنهى قبل أيام ارتباطه مع اتحاد العاصمة الجزائري، وكان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالترجي التونسي.

وعلمت "هسبورت" بأن الصفقة حسمت زوال أمس، بعد تواصل الأطراف المتداخلة إلى اتفاق بشأن كافة بنود العقد، رياضياً ومالياً، علماً أن اللاعب يوجد في ليبيا ووكيله بتركيا، ولن يحلا بالدار البيضاء إلا بعد أيام.

وتعتبر صفقة مؤيد اللافي، الذي يشغل مركز وسط الميدان، الثالثة، تحضيراً للموسم المقبل، بعد كل من أيوب الكعبي والفرنسي إينزو زيدان.

وينتظر الفريق "الأحمر" حسم شباب المحمدية صفقة حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري المعار إلى الرجاء الرياضي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة، حسب مصادر "هسبورت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بطولة الزفت الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:57
ما غاديش يمشي ايت منا اعارة لتسيير الوداد باش تكون الامور واضحة.
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2 - مواطن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 16:14
بعض اللاعبين في الحقيقة يتيرون الإستغراب ؛ و لكن هذا هو الفرق ؛ لاعب يلعب الكرة و أخر يمر بجوارها.
حميد أحداد ؟؟؟؟؟
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6
3 - الناصري يا معذبهم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 16:42
شكرا لك يا ناصري على هذا الانتداب الجيد والمرجو انتداب مدافع ايسر مكان كدارين و ضهير ايمن منافس لاووك يكون طويل القامة. بالاضافة الى بوفتيني و حركاس و مهاجم افريقي كبير مكان كباكبو الزجاجي و تسريح او اراحة المحاربين القدامى نقاش والسعيدي مع الشكر الكبير لهم
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