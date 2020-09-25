الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎

هسبورت من البيضاء

حسم الوداد الرياضي في ثالثة صفقاته قبل انطلاق "المركاتو" الصيفي، بتوقيعه على عقد ضم الدولي الليبي مؤيد اللافي، لثلاث سنوات، علماً أن اللاعب أنهى قبل أيام ارتباطه مع اتحاد العاصمة الجزائري، وكان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالترجي التونسي.

وعلمت "هسبورت" بأن الصفقة حسمت زوال أمس، بعد تواصل الأطراف المتداخلة إلى اتفاق بشأن كافة بنود العقد، رياضياً ومالياً، علماً أن اللاعب يوجد في ليبيا ووكيله بتركيا، ولن يحلا بالدار البيضاء إلا بعد أيام.

وتعتبر صفقة مؤيد اللافي، الذي يشغل مركز وسط الميدان، الثالثة، تحضيراً للموسم المقبل، بعد كل من أيوب الكعبي والفرنسي إينزو زيدان.

وينتظر الفريق "الأحمر" حسم شباب المحمدية صفقة حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري المعار إلى الرجاء الرياضي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة، حسب مصادر "هسبورت".