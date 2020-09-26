24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- إغلاق محلات بخنيفرة
- "تي في 5 موند" تُطلق "خدمة الفيديو" حسب الطلب
- زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة
زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (260)
- زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة - (71)
- حركات تصحيحية تجتاح الأحزاب المغربية قبيل "انتخابات 2021" - (49)
- دراسة: نصف الشّباب المغاربة يعتبرون كورونا "سلاحاً بيولوجيا" - (47)
- المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكردوم يقترب من تعزيز صفوف الوداد البيضاوي
أكدت مصادر عليمة بمجريات المفاوضات بين الوداد البيضاوي لضم يوسف أكردوم، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، إلى صفوفه أن تفاصيل صغيرة يجري البحث عن التوافق عليها تفصل اللاعب عن التوقيع الرسمي للفريق "الأحمر".
وأكدت المصادر نفسها، في حديثها مع "هسبورت"، أن المفاوضات بين الأطراف المعنية تسير في طريقها الصحيح، مشيرة إلى أن بعض التفاصيل العالقة في بنود العقد يجري البحث عن صيغة توافقية حولها وسيتم الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويواصل أكردوم تداريبه بشكل عاديّ مع فريقه الدفاع الحسني الجديدي، استعدادا للجولات المتبقية من منافسات الدوري المغربي الاحترافي.
وجدير بالذكر أن الوداد الرياضي وقّع على ثالث صفقاته قبل انطلاق "المركاتو" الصيفي؛ ويتعلق الأمر بمؤيد اللافي، وأيوب الكعبي، وإينزو زيدان.
وينتظر الفريق "الأحمر" حسم شباب المحمدية صفقة حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري المعار إلى الرجاء الرياضي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة، حسب مصادر "هسبورت"، في الأيام القليلة المقبلة.