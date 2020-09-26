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الرئيسية | رياضة | أكردوم يقترب من تعزيز صفوف الوداد البيضاوي

أكردوم يقترب من تعزيز صفوف الوداد البيضاوي

أكردوم يقترب من تعزيز صفوف الوداد البيضاوي
هسبورت - آمال لكعيدا
السبت 26 شتنبر 2020 - 14:22

أكدت مصادر عليمة بمجريات المفاوضات بين الوداد البيضاوي لضم يوسف أكردوم، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، إلى صفوفه أن تفاصيل صغيرة يجري البحث عن التوافق عليها تفصل اللاعب عن التوقيع الرسمي للفريق "الأحمر".

وأكدت المصادر نفسها، في حديثها مع "هسبورت"، أن المفاوضات بين الأطراف المعنية تسير في طريقها الصحيح، مشيرة إلى أن بعض التفاصيل العالقة في بنود العقد يجري البحث عن صيغة توافقية حولها وسيتم الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواصل أكردوم تداريبه بشكل عاديّ مع فريقه الدفاع الحسني الجديدي، استعدادا للجولات المتبقية من منافسات الدوري المغربي الاحترافي.

وجدير بالذكر أن الوداد الرياضي وقّع على ثالث صفقاته قبل انطلاق "المركاتو" الصيفي؛ ويتعلق الأمر بمؤيد اللافي، وأيوب الكعبي، وإينزو زيدان.

وينتظر الفريق "الأحمر" حسم شباب المحمدية صفقة حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري المعار إلى الرجاء الرياضي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة، حسب مصادر "هسبورت"، في الأيام القليلة المقبلة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اجديك السبت 26 شتنبر 2020 - 14:59
فريق الوداد البيضاوي فطن ان اللاعبين الحاليين يجب ان يتقاعدوا ولدلك هو في بحت جاد لايجاد قطع غيار تمكنه من الحفاظ علي اسم خلق من اجل الالقاب، ياحسرة علي زمان كان اللاغبين يضحون من اجل قميص الفريق، اليوم اصبح المال هو الأساس...
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