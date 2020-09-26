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الرئيسية | رياضة | العصبة الاحترافية تلجأ إلى شركة متعاقدة مع "الليغا"

العصبة الاحترافية تلجأ إلى شركة متعاقدة مع "الليغا"

العصبة الاحترافية تلجأ إلى شركة متعاقدة مع "الليغا"
هسبورت - عبد الله العلوي
السبت 26 شتنبر 2020 - 13:15

تعاقدات العصبة الاحترافية لكرة القدم مع شركة متعاقدة مع دوري "الليغا" الإسباني، من أجل برمجة مباريات الموسم المقبل.

وأكدت مصادر متطابقة أن اتجاه العصبة إلى التعاقد مع الشركة المذكورة سببه الجدل الذي رافق برمجة "البطولة برو" في السنوات الأخيرة.

وأثارت البرمجة داخل البطولة الاحترافية جدلا كبيرا في أوساط المتتبعين والفاعلين الرياضيين، خصوصا في ظل جائحة "كورونا" والمنافسات الإفريقية والعربية.

وبسبب معضلة البرمجة، تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اختيار ممثل للكرة الوطنية في الكأس العربية، بشرط أن لا يمثل المغرب في الكؤوس الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتعاقدة مع "الليغا" استطاعت أن تضبط مواعيد الدوري الإسباني بعد جدل كان قد أثير في السنوات الماضية، بعد الانتقادات التي طالت البرمجة، متهمة إياها بمراعاة النقل التلفزيوني أكثر من مشجعي كرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبع السبت 26 شتنبر 2020 - 13:37
ولو تم التعاقد مع الشركة المذكورة يبقى الجدل والبكاء والعويل والنواح ممن اعتادوا الاحتجاج وسيقولون أن الناصري من طلب وأمر الشركة بكدا و كدا .
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2 - EL Mansouri السبت 26 شتنبر 2020 - 13:42
في وقت نحن في حاجة إلى خفض عجز الميزان التجاري.. نسمح بخروج العملة الصعبة لاستراد خدمات غير ضرورية
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3 - المفربي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:43
نتمنى ان يتبعها التعاقد مع شركة اخرى اكثر احترافية ودات امكانيات عالية في النقل التلفزي ما سيضيف جمالية وفرجة للدوري المغربي فعهد النقل الهاوي البدائي قد ولى
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