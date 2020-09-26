العصبة الاحترافية تلجأ إلى شركة متعاقدة مع "الليغا"

هسبورت - عبد الله العلوي

تعاقدات العصبة الاحترافية لكرة القدم مع شركة متعاقدة مع دوري "الليغا" الإسباني، من أجل برمجة مباريات الموسم المقبل.

وأكدت مصادر متطابقة أن اتجاه العصبة إلى التعاقد مع الشركة المذكورة سببه الجدل الذي رافق برمجة "البطولة برو" في السنوات الأخيرة.

وأثارت البرمجة داخل البطولة الاحترافية جدلا كبيرا في أوساط المتتبعين والفاعلين الرياضيين، خصوصا في ظل جائحة "كورونا" والمنافسات الإفريقية والعربية.

وبسبب معضلة البرمجة، تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اختيار ممثل للكرة الوطنية في الكأس العربية، بشرط أن لا يمثل المغرب في الكؤوس الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتعاقدة مع "الليغا" استطاعت أن تضبط مواعيد الدوري الإسباني بعد جدل كان قد أثير في السنوات الماضية، بعد الانتقادات التي طالت البرمجة، متهمة إياها بمراعاة النقل التلفزيوني أكثر من مشجعي كرة القدم.