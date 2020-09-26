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كُتّاب وآراء
صوفاك" مستشهر جديد على قميص الرجاء لسنتين
وقع المكتب المديري للرجاء الرياضي، عقدا استشهاريا جديدا، مع شركة "SOFAC" الناشطة في مجال قروض الاستهلاك، لمدة سنتين، سيحمل خلالها قميص النادي علامة الشركة في المنافسات الرسمية والحصص التدريبية.
واعتبرت المؤسسة البنكية، في بلاغ لها، أن العقد الاستشهاري مع الرجاء الرياضي "الذي يعد قاطرة لكرة القدم الوطنية، وحاملا لسجل هام من الألقاب، هو تعاون بين علامتين تتقاسمان نفس المبادئ، من أداء وشغف وتواضع وتفوق على الذات".
وتم توقيع العقد بين جواد الزيات، رئيس الرجاء الرياضي، وخالد دبيش، المدير العام المساعد لـ SOFAC.
ويحرص المكتب المديري للرجاء الرياضي على عقد شراكات وتوقيع عقود استشهارية مهمة، مع مختلف المؤسسات، والبحث عن موارد مادية جديدة، من أجل تجاوز تبعات الأزمة المادية التي تراكمت طيلة السنوات الماضية