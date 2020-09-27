24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  4. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)

  5. صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | بند يؤخّر انتقال "بوفتيني" إلى الباطن السعودي

بند يؤخّر انتقال "بوفتيني" إلى الباطن السعودي

بند يؤخّر انتقال "بوفتيني" إلى الباطن السعودي
هسبورت من الدار البيضاء
الأحد 27 شتنبر 2020 - 03:06

دخل فريق مغربي على الخط قبل حسم صفقة انتقال المدافع سفيان بوفتيني من حسنية أكادير إلى الباطن السعودي، حيث قدم الفريق عرضا بقيمة 350 مليونا، أكثر بـ50 مليونا من العرض الذي سبق وتقدم به فريق الباطن.

وكانت المفاوضات بين إدارة الحسنية ونادي الباطن السعودي قد بلغت مراحل متقدمة، قبل أن يؤخر اشتراط الحبيب سيدينو، رئيس حسنية أكادير، بندا للاستفادة من %25 من أي انتقال أو إعارة اللاعب مستقبلا إلى فريق آخر.

ولازالت المفاوضات قائمة بين الطرفين، من أجل إيجاد صيغة توافقية قبل التأشير على انتقال اللاعب بشكل رسمي إلى صفوف الباطن السعودي، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، باستثناء البند المذكور.

ومن شأن رفع الفريق المغربي للعرض المقدم أن يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية مع الفريق السعودي، الذي صار مطالبا بالرفع من قيمة العرض المقدم من أجل نيل خدمات المدافع المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.