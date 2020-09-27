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كُتّاب وآراء
بند يؤخّر انتقال "بوفتيني" إلى الباطن السعودي
دخل فريق مغربي على الخط قبل حسم صفقة انتقال المدافع سفيان بوفتيني من حسنية أكادير إلى الباطن السعودي، حيث قدم الفريق عرضا بقيمة 350 مليونا، أكثر بـ50 مليونا من العرض الذي سبق وتقدم به فريق الباطن.
وكانت المفاوضات بين إدارة الحسنية ونادي الباطن السعودي قد بلغت مراحل متقدمة، قبل أن يؤخر اشتراط الحبيب سيدينو، رئيس حسنية أكادير، بندا للاستفادة من %25 من أي انتقال أو إعارة اللاعب مستقبلا إلى فريق آخر.
ولازالت المفاوضات قائمة بين الطرفين، من أجل إيجاد صيغة توافقية قبل التأشير على انتقال اللاعب بشكل رسمي إلى صفوف الباطن السعودي، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، باستثناء البند المذكور.
ومن شأن رفع الفريق المغربي للعرض المقدم أن يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية مع الفريق السعودي، الذي صار مطالبا بالرفع من قيمة العرض المقدم من أجل نيل خدمات المدافع المغربي.