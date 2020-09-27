24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية
- "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية
- صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- هل تسحب لقاءات العثماني بالأحزاب السياسية البساط من الداخلية؟
نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (337)
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة - (93)
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب - (80)
- المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (58)
- أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقجع يدعو إلى تسريع الارتقاء بالممارسة الكروية
دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تكثيف الجهود والرفع من وتيرة العمل في تنفيذ العقد البرنامج، الذي سبق وضعه للارتقاء بالممارسة الكروية بالمغرب.
وحث لقجع، خلال الاجتماع المنعقد في إطار التتبع المتواصل لتطوير منظومة كرة القدم الوطنية، بمعية أوشن روبرتس، المدير التقني الوطني، ومختلف أطر ومديري أقسام الإدارة التقنية الوطنية، على "العمل القاعدي والاشتغال على الممارسة في مختلف مناطق وأقاليم المملكة، وملء الخصاص في الجهات".
وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى "ضرورة التأطير والمساعدة على تنظيم تظاهرات محلية بالاعتماد على ملاعب القرب، والاستفادة من الشراكات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".