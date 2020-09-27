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الرئيسية | رياضة | لقجع يدعو إلى تسريع الارتقاء بالممارسة الكروية

لقجع يدعو إلى تسريع الارتقاء بالممارسة الكروية

لقجع يدعو إلى تسريع الارتقاء بالممارسة الكروية
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 00:26

دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تكثيف الجهود والرفع من وتيرة العمل في تنفيذ العقد البرنامج، الذي سبق وضعه للارتقاء بالممارسة الكروية بالمغرب.

وحث لقجع، خلال الاجتماع المنعقد في إطار التتبع المتواصل لتطوير منظومة كرة القدم الوطنية، بمعية أوشن روبرتس، المدير التقني الوطني، ومختلف أطر ومديري أقسام الإدارة التقنية الوطنية، على "العمل القاعدي والاشتغال على الممارسة في مختلف مناطق وأقاليم المملكة، وملء الخصاص في الجهات".

وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى "ضرورة التأطير والمساعدة على تنظيم تظاهرات محلية بالاعتماد على ملاعب القرب، والاستفادة من الشراكات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".

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