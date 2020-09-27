"العصبة" تفرج عن 640 مليونا للأندية المغربية

هسبورت - آمال لكعيدا

من المرتقب أن تفرج العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم غد الاثنين، عن مبلغ الدعم الخاص بالتجمعات المغلقة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" لفائدة أندية القسمين الأول والثاني.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر خاصة، أن العصبة الاحترافية ستحول 20 مليون سنتيم إلى كل نادٍ في القسمين الأول والثاني، كدعم مالي، بعدما فرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الفرق الالتزام بالعزل الفندقي لحصر انتشار الفيروس بين مكونات الجسم الكروي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حولت، قبل أزيد من شهر، مبلغاً بقيمة 640 مليون سنتيم إلى خزينة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حتى تتمكن هذه العصبة من صرفه بالتساوي بين أندية القسمين الأول والثاني، على شكل دعم مالي، لحث الفرق على الالتزام بالعزل.

جدير بالذكر أنه رغم توصيات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقراراتها الصارمة لحصر انتشار الفيروس بين مكونات الأندية، فقد تم خرق البروتوكول الوقائي بشكل متكرر من طرف مختلف الفرق.