24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية
- "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية
- صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- سلطات بني ملال تواصل محاربة البناء العشوائي
مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)
نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (339)
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة - (102)
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب - (83)
- المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (60)
- أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"العصبة" تفرج عن 640 مليونا للأندية المغربية
من المرتقب أن تفرج العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم غد الاثنين، عن مبلغ الدعم الخاص بالتجمعات المغلقة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" لفائدة أندية القسمين الأول والثاني.
وعلمت "هسبورت"، من مصادر خاصة، أن العصبة الاحترافية ستحول 20 مليون سنتيم إلى كل نادٍ في القسمين الأول والثاني، كدعم مالي، بعدما فرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الفرق الالتزام بالعزل الفندقي لحصر انتشار الفيروس بين مكونات الجسم الكروي.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حولت، قبل أزيد من شهر، مبلغاً بقيمة 640 مليون سنتيم إلى خزينة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حتى تتمكن هذه العصبة من صرفه بالتساوي بين أندية القسمين الأول والثاني، على شكل دعم مالي، لحث الفرق على الالتزام بالعزل.
جدير بالذكر أنه رغم توصيات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقراراتها الصارمة لحصر انتشار الفيروس بين مكونات الأندية، فقد تم خرق البروتوكول الوقائي بشكل متكرر من طرف مختلف الفرق.