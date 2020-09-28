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الرئيسية | رياضة | مروان مزراوي: أعتبر نور الدين أمرابط "أخا أكبر"

مروان مزراوي: أعتبر نور الدين أمرابط "أخا أكبر"

مروان مزراوي: أعتبر نور الدين أمرابط "أخا أكبر"
هسبورت - حمزة اشتيوي
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 07:51

حلّ الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، ضيفا على "الاستوديو" التحليلي لمباراة أياكس أمستردام وضيفه فيتيسه، عبر قناة "فوكس سبورت"، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق المضيف بهدفين لواحد.

وتواصل أمرابط مع مواطنه مروان مزراوي، لاعب أياكس، على الهواء مباشرة من خلال "الاستوديو"، ونصحه بالمواصلة مع الفريق، والعمل دائما على تطوير مستواه وتقديم الأفضل بشكل متواصل.

من جهته قال مزراوي: "عملت بجد وتفان من أجل العودة بقوة، وحالتي البدنية جيدة الآن"، حيث يسعى مزراوي إلى الظهور بمستوى جيد خلال الموسم الكروي الحالي بقميص أياكس وتقديم الإضافة اللازمة لفريقه.

يُشار إلى أن مروان مزاوري ومواطنه زكرياء لبيض، يُعدان من بين العناصر المهمة داخل تشكيلة أياكس، الذي تألق بقميصه خلال السنوات الأخيرة، مواطنهما حكيم زياش، المنتقل أخيرا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

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