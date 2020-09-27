التعادل الإيجابي ينهي مباراة المغرب التطواني والوداد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى التعادل الإيجابي، هدف لمثله، نتيجة مباراة فريقي المغرب التطواني وضيفه الوداد الرياضي، التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان برسم الجولة الـ26.

وانطلقت مجريات اللقاء بإيقاع مرتفع وصل من خلاله الطرفان مرات عديدة إلى معترك الخصم لتهديد شباك كل من رضا بوناكا ورضا التكناوتي، غير أن الفعالية غابت عن الجانبين، إذ لم تكن اللمسة الأخيرة بالشكل المطلوب لهز الشباك.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، شكلت التحركات الهجومية للطرفين خطورة كبيرة على مرمى كل فريق، قبل أن يتمكن يحيى جبران من إحراز هدف التقدم للوداد من ركلة جزاء احتسبها الحكم الشاب سليمان العاطيفي في الثواني الأخيرة من الوقت الضائع من الشوط الأول.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني تمكن المغرب التطواني من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مارتن بينكوا، لتشتعل المباراة من جديد بين لاعبي الطرفين، الذين كانوا قريبين من إضافة أهداف أخرى في كرات هجومية عديدة من الجانبين.

وتفنن رفاق وليد الكرتي في تضييع العديد من فرص التهديف خلال الأطوار الأخيرة من النزال، بعد أن ضغط الوداد بشكل كبير بحثا عن اقتناص هدف الفوز. وقد ازداد هذا الضغط بعد النقص العددي الذي لعب به المغرب التطواني في العشر دقائق الأخيرة بعد طرد اللاعب عادل الحسناوي، غير أن الوداد لم يستغل ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل هدف لمثله.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل. وهكذا بلغ رصيد المغرب التطواني 34 نقطة، محتلا بذلك المركز الثامن، فيما بلغ رصيد الوداد 49 نقطة، محتلا الصف الثالث وراء كل من الرجاء متصدر الترتيب، ونهضة بركان المحتل للصف الثاني.