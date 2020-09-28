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كُتّاب وآراء
الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن أيوب لكحل، لاعب المغرب التطواني، تلقى اتصالات مباشرة من سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، أخبره خلالها بوجوده ضمن اللائحة التي أعدّتها الإدارة التقنية للنادي لتعزيز صفوف الفريق "الأحمر" الموسم المقبل.
وأكدت مصادر "هسبورت" أن الناصيري استخلص الموافقة المبدئية لبيع عقد اللاعب من رضوان الغازي، رئيس المغرب التطواني، فيما طالب لكحل بمهلة للتفكير في عرض الوداد الرياضي.
جدير بالذكر أن أيوب لكحل سبق أن أعلن أنه يريد اللعب للرجاء الرياضي في المغرب، قبل أشهر، وهو ما تسبب له في مشاكل مباشرة مع جماهير المغرب التطواني آنذاك؛ إذ اعتبرت تصريحاته مسيئة وطمسا للقيمة التعاقدية التي تربطه بالنادي.
وقدم لكحل مستوى لافتا في مباراة أمس الأحد أمام الوداد الرياضي، التي انتهت بالتعادل (1-1)، لحساب الجولة 26 من منافسات البطولة "برو".