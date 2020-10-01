الجامعة تتجه لبرمجة كأس العرش بداية الموسم

هسبورت - آمال لكعيدا

علمت "هسبورت" من مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أن الجهازين المذكورين يسيران نحو برمجة منافسات كأس العرش في بداية الموسم الكروي الجديد.

وقالت المصادر نفسها، في تصريحات لـ"هسبورت"، إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت استئناف منافسات كأس العرش بعد التأخر الذي فرضته تبعات جائحة كورونا، والبرمجة المكثفة لإنهاء منافسات الدوري المحلي.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن الشركة الإسبانية المرتقب أن تمسك بزمام أمور برمجة المنافسات المحلية، بداية من الموسم المقبل، ستحافظ على معدل إجراء الأندية الوطنية مباراة كل 3 أو 4 أيام، من أجل ضمان إنهاء منافسات الكأس "الفضية" في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن العصبة الاحترافية لكرة القدم تعاقدت مع شركة متعاقدة مع دوري "الليغا" الإسباني من أجل برمجة مباريات الموسم المقبل.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"هسبورت" أن قرار العصبة التعاقد مع الشركة المذكورة، سببه اللغط والجدل اللذان رافقا برمجة "البطولة برو" في السنوات الأخيرة.

وأثارت إشكالية البرمجة داخل البطولة الاحترافية جدالا كبيرا في أوساط المتتبعين والفاعلين الرياضيين، خصوصا في ظل جائحة "كورونا" والمنافسات الإفريقية والعربية.

وبسبب معضلة البرمجة، تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اختيار ممثل للكرة الوطنية في الكأس العربية، بشرط أن لا يمثل المغرب في الكؤوس الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتعاقدة مع "الليغا" استطاعت أن تضبط مواعد الدوري الإسباني بعد جدل كان قد أثير في السنوات الماضية عقب الانتقادات التي طالت البرمجة، متهمة إياها بمراعاة النقل التلفزيوني أكثر من مراعاة مشجعي كرة القدم.