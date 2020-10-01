نادي الدحيل القطري يبحث عن خليفة وليد الركراكي‎

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يعلن الفريق الأوّل لكرة القدم بنادي الدحيل القطري عن اسم مدربه الجديد، بعد قرار الاستغناء عن المدرب المغربي وليد الركراكي؛ وذلك عقب الإخفاق في دوري أبطال آسيا والخروج من دور المجموعات في البطولة التي تقام حاليًا في الدوحة.

ووفق مصادر إعلامية، فقد أكمل الفريق تدريباته اليومية تحت قيادة مُدرب اللياقة البدنية البرتغالي راؤول، بحضور جميع اللاعبين المحليين والمحترفين.

وأضافت المصادر ذاتها أن مفاوضات نادي الدحيل ما زالت مستمرة مع عدد من الأسماء لتولي الإشراف على تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا للركراكي، ومن المُرجح أن يكشف النادي عن الاسم الجديد خلال الأيام القليلة المُقبلة.