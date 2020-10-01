الشادلي ينضم إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، عن اللائحة الكاملة لطاقمه التقني المساعد؛ وذلك خلال الندوة الصحافية التي يعقدها في هذه الأثناء في العاصمة الرباط، قبل المواجهتين الوديتين أمام كل من السنغال والكونغو الديمقراطية.

وكما أشارت "هسبورت" في وقت سابق، فقد أكد الناخب الوطني انضمام حارس المرمى السابق مصطفى الشادلي إلى طاقمه التقني، حيث من المنتظر أن يشغل مهمة مدرب مساعد "حراس المرمى".

وأكد المدرب البوسني أن طاقمه لم تطرأ عليه تغييرات كثيرة، باستثناء إضافة أعضاء جدد، على مستوى التواصل وحراسة المرمى. وفيما يلي لائحة أعضاء الطاقم التقني للمنتخب الأول:

وحيد خاليلوزيتش: المدرب الأول

مصطفى حجي: مدرب مساعد

ستيفان جيلي: مدرب مساعد

كريستوف مونوفريي: معد بدني

صلاح الدين لحلو: معد بدني

موسى الحبشي: مدرب مساعد مكلف بتقنية "تحليل الفيديو"

لوران أرمون: مدرب مساعد "حراس المرمى"

مصطفى الشادلي: مدرب مساعد "حراس المرمى"

توفيق عبد الناصر: مكلف بالجانب الإداري

محمد أمين مزين: مكلف بالتواصل