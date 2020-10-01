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الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش يبرر استبعاد "حمد الله" من المنتخب

خاليلوزيتش يبرر استبعاد "حمد الله" من المنتخب

خاليلوزيتش يبرر استبعاد "حمد الله" من المنتخب
هسبورت - حمزة اشتيوي
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:36

أوضح وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، السبب الحقيقي وراء عدم استدعائه مرة أخرى للاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، للمباراتين الوديتين للعناصر الوطنية أمام كل من السنغال والكونغو الديمقراطية شهر أكتوبر الجاري.

وأثار الناخب الوطني ضجة "كبيرة" على مواقع التواصل الاجتماعي بعرضه نسخة من "منشور" سابق للمهاجم عبد الرزاق حمد الله على حسابه الشخصي على "انستغرام"، خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم في الرباط، للكشف عن اللائحة المستدعاة.

وردا من خاليلوزيتش عن سؤال متعلق بغياب حمد الله عن اللائحة التي ستواجه السنغال والكونغو الديمقراطية، رغم تألقه الكبير بقميص النصر والإشادة الكبيرة التي يتلقاها من الصحافة السعودية والآسيوية، فاجأ الناخب الوطني الجميع بعرضه لـ"سكرينشوت" يتضمن تغريدة لحمد الله أعلن من خلالها اعتزاله اللعب دوليا.

وأوضح خاليلوزيتش أن حمد الله رفض الدعوة التي تلقاها منه شخصيا عبر اتصال هاتفي، مبررا ذلك برغبته في التركيز مع فريقه النصر السعودي، حسب تصريح الناخب الوطني.

يشار إلى أن وحيد خاليلوزيتش كشف، اليوم الخميس، عن اللائحة المستدعاة للمشاركة في وديتي السنغال والكونغو الديموقراطية المقررتين في التاسع والثالث عشر من أكتوبر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:46
حمل القميص الوطني شرف لا يمنح إلا لمن يقدره، اقول لحمد الله سيكون لك أو لك أبناء لا أعرف كيف ستفسر لهم تعنتك ورفضك حمل قميص حلم به وحمله من هم أجدر منك واقدر، للوطن عليك حق ولا تنسى أن النادي يضل ناديا سيستهلكك كما استهلك غيرك.
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