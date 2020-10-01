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الرئيسية | رياضة | قرعة "أبطال أوروبا" تواجه بين ميسي ورونالدو

قرعة "أبطال أوروبا" تواجه بين ميسي ورونالدو

قرعة "أبطال أوروبا" تواجه بين ميسي ورونالدو
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:25

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 ، والتي أجريت اليوم الخمس في مدينة جنيف السويسرية، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني- أتلتيكو مدريد الإسباني- سالزبورج النمساوي- لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الثانية : ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- انتر ميلان الإيطالي- بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

المجموعة الثالثة : بورتو البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الرابعة : ليفربول الإنجليزي- أياكس الهولندي- أتالانتا الإيطالي- ميديتيلاند الدنماركي.

المجموعة الخامسة : أشبيلية الإسباني- تشيلسي الإنجليزي- كراسنودار الروسي- رين الفرنسي.

المجموعة السادسة : زينيت سان بطرسبرج الروسي- بوروسيا دورتموند الألماني- لاتسيو الإيطالي- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة السابعة : يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيرينكفاروس المجري.

المجموعة الثامنة : باريس سان جيرمان الفرنسي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزج الألماني- اسطنبول باشاك شهير التركي.

وأجريت مراسم القرعة اليوم بتوزيع الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة اليوم حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

وتقام مباريات الجولات الستة لدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة :

الجولة الأولى : 20 و21 أكتوبر.

الجولة الثانية : 27 و28 أكتوبر.

الجولة الثالثة : 3 و4 نونبر.

الجولة الرابعة : 24 و25 نونبر.

الجولة الخامسة : 1 و2 دجنبر.

الجولة السادسة : 8 و9 دجنبر.

كما تقام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) في أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 لجولة الذهاب والتاسع والعاشر و16 و17 مارس 2021 لجولة الإياب.

وتقام مباريات دور الثمانية في السادس والسابع من أبريل 2021 لجولة الذهاب و13 و14 من الشهر نفسه لجوبة الإياب.

وتقام فعاليات المربع الذهبي في 27 و28أبريل لجولة الذهاب والرابع والخامس من ماي لجولة الإياب على أن تقام المباراة النهائية على استاد "أتاتورك" الأولمبي في اسطنبول في 29 ماي 2021 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - azizvic الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:08
اطالب من هدا المنبر ،ان تخصص ميزانية كرة القدم،و ميزانية التفاهه و ميزانية القصور و الأوسمة،ان تخصص في المنفعة العامة،كالطرق و وسائل الترفيه كالملاعب و الحدائق،و مساعدة الطبقة المعوزة.و شكرا
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2 - رياضي غير متعصب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:16
ميسي فاز على كريس في نهائي ويمبلي الشهير مع المان يو.. ثم أقصاه من بعد ذلك من نصف النهائي مع الريال.. فلمن ستكون الغلبة هذه المرة يا ترى !
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