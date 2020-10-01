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الرئيسية | رياضة | ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:59

توج البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2019 / 2020 .

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز اللاعب بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من البلجيكي الدولي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

وجاء وصول اللاعبين الثلاثة للقائمة النهائية للمرشحين بعد إنجازاتهم في الموسم الماضي.

وتصدر دي بروين قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حيث عادل الرقم القياسي لهذا في الدوري الإنجليزي بصناعة 20 هدفا بخلاف تسجيله 13 هدفا لفريقه مانشستر سيتي الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في مختلف البطولات وساهم بقدر هائل في فوز الفريق بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) كما تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 15 هدفا.

ولم يغب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إلا عن مباراة واحدة من المباريات التي خاضها الفريق في طريقه للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) كما حافظ نوير على نظافة شباكه في ستة من المباريات الـ11 التي خاضها الفريق في طريقه للتتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وتقدم الجائزة للاعب الأفضل أداء على مدار الموسم المنتهي بأكمله سواء خلال مسيرته مع ناديه أو منتخب بلاده.

وتحسم اختيارات القائمة النهائية لجنة تحكيم مشكلة من 80 مدربا هم المديرين الفنيين لجميع الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات في الموسم المنتهي وجميع الفرق الـ48 المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لنفس الموسم كما تضم لجنة التحكيم 55 صحفيا وناقدا رياضيا يتم اختيارهم بواقع ناقد رياضي واحد من كل دولة من الدول التي تحظى اتحاداتها الكروية بعضوية اليويفا.

ويقدم كل عضو من الـ135 عضوا بلجنة التحكيم ثلاثة خيارات بحيث يحصل اللاعب في الخيار الأول على خمس نقاط وفي الثاني على ثلاث نقاط وفي الثالث على نقطة واحدة مع مراعاة عدم اختيار المدرب لأي لاعب من فريقه.

وطبقا للنقاط التي يحصل عليها كل لاعب يتم تحديد الترتيب النهائي واختيار أفضل ثلاثة لاعبين ليكونوا في القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رياضي غير متعصب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:12
أخيرا، ارتحنا من أفضلية ميسي ورونالدو بسبب تفاهة وصبيانية ولا أخلاق مشجعيهم الذين وصل بهم التعصب الى درجة لا تطاق .. وكأنهم داخلون في حرب عالمية طاحنة..
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