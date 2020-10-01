24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر (5.00)

  4. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  5. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | كيفن دي بروين" أفضل لاعب وسط في أوروبا"

كيفن دي بروين" أفضل لاعب وسط في أوروبا"

كيفن دي بروين" أفضل لاعب وسط في أوروبا"
هسبريس ـ متابعة
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:03

توج البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الماضي 2019 / 2020.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز اللاعب بالجائزة، الخميس، خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وتفوق دي بروين على كل من توماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا، نجمي بايرن ميونخ، اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رياضي غير متعصب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:14
يستحق .. فهو الدينامو والمحرك الرئيسي للسيتيزنس.. ولا غرابة في ذلك لان مدربه هو الفيلسوف غورديولا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.