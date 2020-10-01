كيفن دي بروين" أفضل لاعب وسط في أوروبا"

هسبريس ـ متابعة

توج البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الماضي 2019 / 2020.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز اللاعب بالجائزة، الخميس، خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 وذلك بمدينة جنيف السويسرية.

وتفوق دي بروين على كل من توماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا، نجمي بايرن ميونخ، اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.