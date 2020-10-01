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كُتّاب وآراء
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كيفن دي بروين" أفضل لاعب وسط في أوروبا"
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:03
توج البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الماضي 2019 / 2020.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز اللاعب بالجائزة، الخميس، خلال حفل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وتفوق دي بروين على كل من توماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا، نجمي بايرن ميونخ، اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رياضي غير متعصب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:14
يستحق .. فهو الدينامو والمحرك الرئيسي للسيتيزنس.. ولا غرابة في ذلك لان مدربه هو الفيلسوف غورديولا..
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