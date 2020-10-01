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الرئيسية | رياضة | "الفيروس" يصيب خمسة لاعبين من حسنية أكادير

"الفيروس" يصيب خمسة لاعبين من حسنية أكادير

"الفيروس" يصيب خمسة لاعبين من حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:30

مساء اليوم الخميس، تأكدت إصابة 5 إصابات في صفوف اللاعبين و4 إصابات في الطاقمين التقني والطبي من صفوف فريق حسنية أكادير لكرة القدم بفيروس "كورونا"، بعد إجراء مسحة طبية مباشرة بعد العودة من مدينة الجديدة، حيث خاض الفريق "السوسي" مباراة عن الجولة الـ 27 من منافسات الدوري.

وعلمت "هسبورت" من مصدر موثوق من داخل إدارة فريق حسنية أكادير أن 5 لاعبين جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية، وقد فرض عليهم الحجر الصحي وتتبع "البروتوكول" العلاجي، الشيء الذي سيبعثر أوراق المدرب مصطفى أوشريف في باقي المباريات، وأولاها مباراة الوداد الرياضي الأحد المقبل.

وأضاف مصدر "هسبورت" أن العدد مرشح للارتفاع في الساعات القليلة المقبلة، حيث لم تظهر بعد نتائج بعض اللاعبين وأعضاء من أطقم الفريق، خصوصا أنهم خالطوا كثيرا اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة.

وكان فريق حسنية أكادير حافظ على خلو بيته من "الفيروس" طيلة الأشهر الماضية، بفعل الاحترازات المتخذة من طرف إدارة النادي وصرامتها، قبل أن تتأكد مساء الخميس إصابة العديد من اللاعبين.

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1 - طابق 004 الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:52
كل هذا من أجل محاربة الرجاء و إهداء القوز لوداد
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-15
2 - الشوهة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:13
ديو البطولة من الاول بلا ماتلعبو حسن ليكم
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