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الرئيسية | رياضة | الجامعة الملكية للكراطي تقرر دعم جمعيات رياضية

الجامعة الملكية للكراطي تقرر دعم جمعيات رياضية

الجامعة الملكية للكراطي تقرر دعم جمعيات رياضية
ياسين أوشن
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 01:41

قررت "الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة" دعم الجمعيات المنضوية تحت لوائها، البالغ عددها أكثر من 1000 جمعية بمختلف ربوع وأقاليم المملكة، بمبلغ 1059000.00 درهم ضخ في حساب المدربين.

ووفق بلاغ للجامعة توصلت به هسبريس، فإن "هذا الدعم ورغم ما تمثله تكلفته الإجمالية على الجامعة، التي سبق لها المساهمة بشكل مباشر في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بما قدره 100 مليون سنتيم، وكذا دعم الجمعيات بمبلغ 1533600.00، إلا أنه يتطلب تدخلا موازيا للجهات الوصية، على اعتبار جسامة التحديات التي أفرزها طول مدة توقف المدربين عن العمل داخل الجمعيات، على أمل إيجاد حلول مستعجلة، وبالتالي استمرار تأديتهم لوظيفتهم النبيلة في المجتمع بعد انقشاع غيوم هذه الأزمة الصحية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم جاء، حسب الوثيقة عينها، في ظل انعكاسات استمرارية إغلاق الجمعيات الرياضية، إثر حالة الطوارئ التي فرضتها الظرفية الراهنة، وسعيا من الجامعة نفسها للتخفيف من هذه الآثار السلبية على دخل مدربي هذه الجمعيات، الذي هو بالأساس دخل مئات الأسر المغربية.

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