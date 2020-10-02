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كُتّاب وآراء
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إعفاء البرتغالي "أروزو" من تدريب منتخب الشبان
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:20
وافقت الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به البرتغالي جواو أروزو، بإعفائه من تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20، لأسباب شخصية.
وأضافت الإدارة التقنية، في بلاغ لها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتقدّم، بالمناسبة، بالشكر الجزيل لجواو أروزو، لما قدمه خلال فترة عمله، متمنية له التوفيق في مساره المهني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الى تعليق الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:53
نهار الاربعاء الماضي قرر الرجل القوي فوزي لقجع ان تنقل كل قناة مبارة من البطولة على الساعة 8h مساء (الاولى,الرياضية,الامازيغية,افلام,قناة العيون,المغربية) فتم ذلك,هل قنوات الشعب صارت ملكا للقجع?هل مفروض علينا ان نحب كرة لقجع?هل لقجع اقوى من مدير التلفزة ووزير الاتصال? مر رجال اقوياء على رئاسة الجامعة كالجنرال بنسليمان ومهدي بلمجدوب والشيء الوحيد كان يبث على جميع القنوات هو خطاب الملك
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