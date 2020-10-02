إعفاء البرتغالي "أروزو" من تدريب منتخب الشبان

هسبريس من الرباط

وافقت الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به البرتغالي جواو أروزو، بإعفائه من تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20، لأسباب شخصية.

وأضافت الإدارة التقنية، في بلاغ لها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتقدّم، بالمناسبة، بالشكر الجزيل لجواو أروزو، لما قدمه خلال فترة عمله، متمنية له التوفيق في مساره المهني.