24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي
- استمرار إغلاق داخليات المدارس يهدد مصير تلاميذ القرى والجبال
- منتجات "السكر والكاكاو والكاجو" تعزز التنمية بين المغرب وإفريقيا
- حملة كنز الدار
- هذه أوجه التشابهِ بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا
إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)
أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.89)
مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)
- "التجمّع" يراهن على انتخابات 2021 .. ومؤتمر استثنائي في الأفق - (135)
- "البوليساريو" تؤازر حيدر وتعترف بالتخطيط لإشعال منطقة الكركرات - (120)
- الاقتراض من البنك الدولي يصنف المغرب ثانيا في دول منطقة "مينا" - (76)
- المغرب يقدّم تسهيلات سفر للسّياح الأجانب لتجاوز أزمة "كورونا" - (61)
- أخنوش يوصي "الأحرار": العمل في الميدان وتجاهل الأصوات النشاز - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البطولة الاحترافية تعتمد تقنية خط التسلل الافتراضي
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السبت، عن تعزيز تقنية مساعدة الحكم بالفيديو في البطولة الوطنية الاحترافية بتقنية خط حالة التسلل الافتراضي.
وذكر بلاغ للجامعة أن 21 حكما لتقنية مساعدة الحكم بالفيديو ومثلهم من الحكام المساعدين، خضعوا لتدريب خاص في موضوع خط التسلل، وذلك بتأطير من خبير دولي في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أن الاشتغال بهذه التقنية سيتم لأول مرة في أربع مباريات برسم الدورة ال28 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الوطني الأول، على أن يتم تعميمها في الدورات المقبلة.