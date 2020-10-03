البطولة الاحترافية تعتمد تقنية خط التسلل الافتراضي

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السبت، عن تعزيز تقنية مساعدة الحكم بالفيديو في البطولة الوطنية الاحترافية بتقنية خط حالة التسلل الافتراضي.

وذكر بلاغ للجامعة أن 21 حكما لتقنية مساعدة الحكم بالفيديو ومثلهم من الحكام المساعدين، خضعوا لتدريب خاص في موضوع خط التسلل، وذلك بتأطير من خبير دولي في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أن الاشتغال بهذه التقنية سيتم لأول مرة في أربع مباريات برسم الدورة ال28 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الوطني الأول، على أن يتم تعميمها في الدورات المقبلة.