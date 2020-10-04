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الرئيسية | رياضة | "كورونا" يخترق "الراك" مجددا بإصابة 5 لاعبين

"كورونا" يخترق "الراك" مجددا بإصابة 5 لاعبين

"كورونا" يخترق "الراك" مجددا بإصابة 5 لاعبين
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 06:39

كشفت التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا" المستجد، التي خضعت لها مكونات نادي الراسينغ البيضاوي "الراك" الممارس في القسم الاحترافي الثاني، وجود خمس حالات إيجابية جديدة في صفوف مكونات الفريق.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن التحاليل أكدت إصابة خسمة من لاعبي "الراك" بـ"الفيروس" التاجي، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب عادل حيضر ويوسف ماكسي ومهدي أزناك وحمزة مجدي وحمزة بنقدور.

وحسب المصادر نفسها، فإن اللاعبين الذين تأكدت إصابتهم تم إخضاعهم جميعا للعزل الصحي تفاديا لانتشار العدوى بين مكونات الفريق، فيما يُواصل باقي اللاعبين استعداداتهم للمباريات المقبلة من الدوري.

يُشار إلى أن الراسينغ البيضاوي يُعتبر من بين أكثر الفرق الوطنية تضررا من وباء "كورونا"، إذ سبق للفريق أن سجل في صفوف مجموعة من الإصابات في وقت سابق.

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