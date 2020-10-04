أداء باهت يتخلل مواجهات أسفل الترتيب بالبطولة

هسبورت - حمزة اشتيوي

أسدل الستار على مباريات أمس السبت، من منافسات الجولة الـ28 من الدوري الاحترافي لكرة القدم، والتي عرفت إجراء أربع مباريات، تخص فرق أسفل الترتيب، غير أن المستوى التقني للمواجهات الأربع لم يرق إلى مستوى التطلعات.

وسيطر البياض على مباراة أولمبيك آسفي وضيفه اتحاد طنجة، التي أقيمت على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، ولقاء أولمبيك خريبكة ومضيفه نهضة الزمامرة، حيث عجزت الفرق الأربعة عن الوصول إلى الشباك، كما شهدت المباراتين أداء تقنيا متواضعا.

كما لم تعرف مباراة سريع وادي زم وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، شيئا يُذكر، إلا هدفا وحيدا لأصحاب الضيافة في آخر أنفاس اللقاء، سجله اللاعب إبراهيم البحراوي، لتنتهي المواجهة بفوز السريع بهدف نظيف.

وعمّق الفتح الرباطي من جراح ضيفه يوسفية برشيد، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف سجله اللاعب نوفل الزرهوني في شوط المباراة الثاني، ليبقى الفريق "الحريزي" ضمن دائرة الفرق المهددة بالنزول إلى القسم الثاني.

ومن المنتظر أن تُحدد الجولتين المتبقيتين من عمر الدوري الاحترافي، هوية الفريق الذي سيكون ثاني المغادرين للقسم الأول، حيث أن كلا من أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي وسريع وادي زم ونهضة الزمامرة جميعها لازلت معنية بالنزول.