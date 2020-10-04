نظرية "المؤامرة" تستعر قبيل اختتام البطولة الوطنية

هسبورت - آمال لكعيدا

بانحصار المنافسة على درع بطولة "كورونا" بين الرجاء والوداد الرياضيين ونهضة بركان، أضحى الضغط شديدا على المتداخلين في مباريات الثلاثي المذكور، نتيجة رصد الأنصار للحالات التحكيمية المثيرة للجدل أو أي تفصيل مهما كان بسيطا، للوقوف عند مدى نزاهة المنافسة على لقب الدوري.

ولا تفوت أنصار الأندية المذكورة المباريات التي يكون فيها المنافس على الدرع طرفا، لمتابعة أداء الحكام ومدى تنافسية الفريق الخصم أو "تراخي" أحد لاعبيه، فضلا عن رصد الغيابات لدى الأندية المنافسة وربطها بكون الأخيرة تود تسهيل مهمة أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وأوّلت صفحات "فيسبوكية" مناصرة للرجاء الرياضي حذف صور الثنائي ياسين الرامي وكريم باعدي، العائدين من الإصابة، من منشور حديث لصفحة حسنية أكادير، تضمن صور المشاركين في الحصة التدريبية لأول أمس، استعدادا للوداد الرياضي، بأن الحذف راجع إلى "إمكانية رغبة مسؤولي الفريق السوسي في إخفاء تفصيل جاهزية الثنائي المذكور كي لا يتم إشراكه أمام الوداد الرياضي، وبالتالي تسهيل مهمة الأخير الذي سيكون في مواجهة فريق غير مكتمل الصفوف".

الصفحات نفسها عادت إلى نشر تصريحات أمين الضور، أمين مال حسنية أكادير سابقا، لـ"هسبورت"، قبل 5 سنوات، عندما لمح إلى وجود تلاعبات في مباراة الوداد الرياضي ومضيفه حسنية أكادير، آنذاك، والتي حسم فيها الفريق "الأحمر" اللقب لصالحه بعد فوزه على الفريق "السوسي" بثلاثية، رابطا ذلك بالمواجهة الحاسمة المرتقبة لأبناء ميغيل غاموندي أمام رفاق كريم البركاوي، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ28.

ومن جهة أخرى، وبمناسبة المواجهة المصيرية المرتقبة يومه الأحد بين الرجاء الرياضي ونهضة بركان، لحساب الجولة الـ28، ذكر أنصار الفريق "الأخضر" بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي عرفها لقاء الذهاب، بقيادة الحكم رضوان جيد، مطالبين عادل زوراق، الحكم الذي سيقود مباراة اليوم، بالتحلي بالحياد، علما أن الفريق "البرتقالي" يظل في أذهان الأنصار مرتبطا بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وساهمت بعض الهفوات التحكيمية المؤثرة، في أشواط مختلفة من منافسات الدوري، فضلا عن مشاكل البرمجة التي افتقدت لمبدأ تكافؤ الفرص في مناسبات عديدة، في نشوب أزمة ثقة بين المناصر المغربي ومصداقية المنافسة بشكل عام داخل الدوري، خصوصا في ظل ازدواجية مهام بعض رؤساء الفرق التي تفرز تأويلات ضمن نظرية المؤامرة في كل تحركاتهم.