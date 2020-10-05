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كُتّاب وآراء
إجراءات طبية مشددة ترافق سفر الأهلي إلى المغرب
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، أن إجراءات طبية مشددة سيخضع لها الفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في الدور قبل النهائي ضمن دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات نشرها الأهلي في موقعه على الإنترنت، الإثنين، أن بعثة الفريق المتجهة إلى المغرب ستخضع لمسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى الدار البيضاء؛ وذلك ضمن الاحتياطات الطبية في ظل جائحة كورونا، موردا أنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
وكشف المتحدث أن التونسي علي معلول والأنغولي جيرالدو سيلحقان ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلديهما يوم 13 أكتوبر الجاري.
وكان الأهلي حدد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 من الشهر نفسه.