المغربي أسامة الإدريسي ينضم إلى إشبيلية الإسباني

هسبريس - أ.ف.ب

انضم الجناح الدولي أسامة الإدريسي إلى قافلة اللاعبين المغاربة في صفوف نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، بعد توقيعه عقدا مع النادي الأندلسي حتى عام 2025 قادما من ألكمار الهولندي.

وأعلن نادي إشبيلية، الاثنين، أن اللاعب سالف الذكر، المولود في بيرغين أو زوم في هولندا، وقّع مع النادي "عقدا حتى عام 2025 "يلعب عادة على الجهة اليسرى، لكن بمقدوره الانتقال إلى الطرف المقابل".

وقدّرت تقارير صحافية قيمة الصفقة بحوالي 12 مليون يورو، ليصبح الإدريسي رابع مغربي في صفوف إشبيلية بعد الحارس ياسين بونو، يوسف النصيري ومنير الحدادي المنضم حديثا إلى معسكر "أسود الأطلس".

بدأ الإدريسي (24 عاما) بصناعة اسمه في أكاديمية نادي فينوورد العريق وبقي معه بين 2012 و2015، ثم ارتقى إلى الدرجة الأولى في سن التاسعة عشرة عندما تعاقد مع خرونينغن.

سمح له بروزه بالانتقال إلى ألكمار في صيف 2018، فسجل 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 32 في موسمه الأول، وكان أفضل مسجل في الكأس مع ستة أهداف في خمس مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، حمل ألوان المنتخب الهولندي في مختلف الفئات العمرية حتى تشكيلة تحت 21 عاما، قبل اختياره تمثيل المنتخب المغربي في 2018. خاض مباراته الدولية السابعة الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا ضد مالاوي، في 19 أكتوبر 2019.