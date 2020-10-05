"جامعة الكرة" تكشف عن القميص الجديد للمنتخب

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشفت شركة "بوما" عن القميص الجديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الذي سيظهر به "الأسود" في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام كل من السنغال والكونغو الديمقراطية، في الـ9 والـ13 أكتوبر الجاري، على التوالي.

وحافظ قميص المنتخب الوطني الأساسي في حلته الجديدة على اللونين الأحمر والأخضر، اللذين يرمزان لهوية العلم الوطني، فيما سيكون القميص الثاني بالأبيض مع الأحمر على الكتفين.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة "بوما" الرياضية، التي سبق لها أن زودت المنتخب المغربي بمنتجاتها في فترة سابقة.