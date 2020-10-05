الرجاء يطالب بفتح تحقيق في تحكيم "زوراق"

هسبورت - آمال لكعيدا

بعث نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمراسلة احتجاج وتظلم إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتبرا أنه تعرض في مباراة أمس أمام نهضة بركان، لحساب الجولة الـ 28 من البطولة "برو"، لحيف تحكيمي.

وجاء في مراسلة الرجاء الرياضي أن الفريق "سئم من الظلم التحكيمي الخطير الذي بات يتعرض له بصفة مستمرة وممنهجة، تجلى في عدم إشهار الورقة الحمراء في وجه مدافع فريق نهضة بركان اللاعب دايو، وعدم احتساب ضربة جزاء بعد لمس لاعب نهضة بركان زكرياء حدراف الكرة باليد داخل منطقة العمليات، ثم عدم احتساب ضربة جزاء بعد عرقلة واضحة ولا غبار عليها للاعب الرجاء الرياضي سفیان راحيمي داخل مربع العمليات".

وعبرت مراسلة الرجاء الرياضي عن استغراب الأخير "الكيفية التي يتم بها توزيع ضربات الجزاء لفرق أخرى، في ضرب سافر لأبسط قواعد التنافس الرياضي الشريف وتكافؤ الفرص بين الأندية الوطنية".

وسألت المراسلة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم: "أين تقنية الفار؟ ولماذا رفض السيد زوراق الرجوع إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالات السابقة؟ ولماذا سياسة الكيل بالمكيالين في مواجهة نادي الرجاء الرياضي؟".

وطالب الرجاء الرياضي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بفتح تحقيق عاجل ودقيق بخصوص "هذه التجاوزات الخطيرة، وبإعطاء التعليمات للحكام المعينين في الدورتين الأخيرتين من البطولة الاحترافية من أجل الالتزام بتطبيق قانون التحكيم"، معتبرا أن الفريق بات "مستهدفا بصفة مباشرة، وأنه ضحية للقرارات غير المفهومة وغير القانونية للسادة الحكام التي تؤثر على نتائج المباريات".