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الرئيسية | رياضة | المغربي إدريس فتوحي ينتقل إلى الأهلي السعودي

المغربي إدريس فتوحي ينتقل إلى الأهلي السعودي

المغربي إدريس فتوحي ينتقل إلى الأهلي السعودي
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:20

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي إدريس فتوحي "لموسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر".

واحترف فتوحي (31 عاما) في الدوري السعودي مع نادي الحزم، كما حمل ألوان عجمان ودبا الفجيرة الإماراتيين، والخريطيات القطري، بعد مسيرة في فرنسا مع ناديي لوهافر وإيستر.

ويحاول أهلي جدة تعويض النجم الجزائري يوسف بلايلي الذي طالب بفسخ عقده من جانب واحد مع الفريق.

وانضم فتوحي إلى الحزم في يوليوز 2019 قادما بصفقة انتقال حر من دبا الفجيرة، وقدم مستوى جيدا الموسم الماضي بتمريراته الحاسمة، رغم هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الباطن في أولى مراحل الدوري السعودي في 18 الجاري، بعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث؛ فيما ودع دوري أبطال أسيا من ربع النهائي أمام مواطنه النصر بثنائية نظيفة.

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