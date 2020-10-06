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الرئيسية | رياضة | وهبي: الرجاء البيضاوي يعاني أمام ازدواجية المهام

وهبي: الرجاء البيضاوي يعاني أمام ازدواجية المهام

وهبي: الرجاء البيضاوي يعاني أمام ازدواجية المهام
هسبورت - آمال لكعيدا
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:36

غَيّر فريق الرجاء من طريقة الخطاب في التعبير عن تضرره من "الأخطاء التحكيمية"، حيث اعتبر سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم الفريق "الأخضر"، أن الأخير بات يعاني بشكل مباشر من ازدواجية المهام، بما أن منافسيْ الرجاء الرياضي للتتويج باللقب فريقان ترتبط رئاستهما بجهازي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية.

وقال وهبي، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه بات من غير الممكن، بأي حال من الأحوال، تجاهل مدى تأثير ازدواجية المهام لدى بعض رؤساء الأندية على مسار الفريق "الأخضر"، مردفاً: "نحن لسنا ضد الأشخاص، لكن في النهاية لا يمكن ضمان منافسة شريفة في ظل وجود رؤساء أندية منافسة هم من أصحاب القرار في الجامعة أو العصبة".

وأضاف موضحاً بخصوص تغير لهجة الخطاب في المراسلة الاحتجاجية للرجاء الرياضي، التي توجه بها اليوم إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى الجنة المركزية للتحكيم، أنه "بعد مباراتي أمس بين الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وبين حسنية أكادير والوداد الرياضي، كان لا بد من تبني موقف حازم لأن مشوار الموسم بات مهددا بأن ينسف بخطأ تحكيمي واحد".

وتابع قائلا: "الرجاء الرياضي حرم أمس من ضربتي جزاء واضحتين، بعد عرقلة سفيان رحيمي في منطقة الجزاء ولمس زكرياء حدراف، لاعب نهضة بركان، الكرة بيده، كما لم يوجه الحكم بطاقة حمراء مستحقة إلى دايو، لاعب الفريق البرتقالي، وهي حالات لم يكلف الحكم نفسه عناء الاستعانة بتقنية الفيديو للحسم فيها".

وشكك المتحدث أيضاً في الأداء التحكيمي لداكي الرداد الذي قاد مباراة حسنية أكادير والوداد الرياضي أمس، لحساب الجولة الـ 28، مشيراً إلى أن ركلة الجزاء الثانية التي منحت للفريق الأحمر لم تكن صحيحة.

وطالب الرجاء الرياضي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بفتح تحقيق عاجل ودقيق بخصوص "هذه التجاوزات الخطيرة وبإعطاء التعليمات للحكام المعينين في الدورتين الأخيرتين من البطولة الاحترافية من أجل الالتزام بتطبيق قانون التحكيم"، معتبرا أن الفريق بات "مستهدفا بصفة مباشرة، وأنه ضحية للقرارات غير المفهومة وغير القانونية للسادة الحكام التي تؤثر على نتائج المباريات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يوسف المغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:47
كل المغاربة يعانون من ازدواجية المهام. مدير وبرلماني وطبيب واستاذ جامعي وووو...
هذا حالنا في وطننا العزيز.
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13
2 - مسيرون هواة لفريق هاوي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:51
كون كان فيكم الفرح وفي بطولة ضعيفة كون دابا هربانين ب 10 ولا 12 نقطة على المطاردين . ياك نتوما فريق عالمي . ودبا باغين تاتروا على الحكام في مبارتي الجيش واخريبكة خايفيين مسبقا من النتيجة . سؤالي للرجاويين كم مرة وصل الفريق الى مرمى الخصم وسجل وتم الغاء الاهداف رغم انها صحيحة ولا بغيتو البطولة بالبكا وتخراج العينين .
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6
3 - York الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:57
ليس الان التكلم عن ازدواجية المعايير.ولان المندمجة تتغير الان فقط تتهم التحكيم. كل الفرق تعرضت للظلم من طرف التحكيم. في حالة الانتصار تفرحون وتهللون وعند الانهزام أو التعادل نسمع الاسطوانة المشروخة :الفساد .التخلويض .التحكيم. وووو. هذه محاولة لتصدير الأزمة الداخلية للخارج.
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11
4 - stop الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:01
القانون يفرض انتخاب رئيس العصبة من بين رؤساء الفرق والناصيري فاز بالاغلبية وعليكم احترام القانون.قلبو على الفلوس وخلصو اللاعبين باش يتحمسو ويربحو البطولة بدل الشفوي والجيب خاوي
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9
5 - azizo الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:02
هل مازلنا نؤمن ان للرياضة طقوس تحث على العمل على تقوية و سلامة العقل, والبهجة وراحة النفس. هنا نستنتج أن في هذه اللعبة الظالم ظالم والمظلوم ظالم. و البكاء لاستجلاب المتعاطفين واثارت الإنتباه لاينفع.
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11
6 - نعمان الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:05
لست رجاويا ولا وداديا، لكن الحديث باستمرار عن إزدواجية المهام شيئ غير مفهوم، رئيس الجامعة و رئيس العصبة ليسا موظفين عند الدولة، تم انتخابهما من طرف الهيآت الكروية و هذا شيئ طبيعي، و ماذا يقول عندما رئيس الرجاء البيضاوي مسؤولا جامعيا، و لنفرض أن الرئيس لا ينتمي تنظيميا لأي فريق سيتم النبش وراءه لمعرفة الفريق الذي يشجعه و سيتهم بأنه يتدخل لصالحه، الحل هو فرض و تطبيق القانون على الجميع, قبل إجراء هذه الدورة كانت جماهير الرجاء تحلف بأغلظ الأيمان على تواطؤ حسنية أكادير و منحها فوز سهل الوداد لكن لا شيئ من ذلك حدث،
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14
7 - ارطغرل الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:10
الرجاء يمشي بخطى ثابتة للتتويج بالبطولة هذه السنة الا ان المنافسة قوية جدا من الوداد وبركان لكن يجب ان تكون هذه المنافسة شريفة بعيدا عن كل انحياز والا فان البطولة المغربية و التي تعتبر من بين اقوى البطولات العربية ستفقد مصداقيتها و لن يستفيذ اي طرف على حساب الاخر
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-7
8 - kata الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف هذا الاحتجاج والخروج عن صمتكم كان ان يكون من الجولات 24 و25 لقد اهضرتم الكثير من الوقت و ضيعتم فرصتكم وانا اضن ان اللقب سيءول إلى الوداد في حالة لم يسمعك احد كما هي الحال داءما
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