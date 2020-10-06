وهبي: الرجاء البيضاوي يعاني أمام ازدواجية المهام

هسبورت - آمال لكعيدا

غَيّر فريق الرجاء من طريقة الخطاب في التعبير عن تضرره من "الأخطاء التحكيمية"، حيث اعتبر سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم الفريق "الأخضر"، أن الأخير بات يعاني بشكل مباشر من ازدواجية المهام، بما أن منافسيْ الرجاء الرياضي للتتويج باللقب فريقان ترتبط رئاستهما بجهازي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية.

وقال وهبي، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه بات من غير الممكن، بأي حال من الأحوال، تجاهل مدى تأثير ازدواجية المهام لدى بعض رؤساء الأندية على مسار الفريق "الأخضر"، مردفاً: "نحن لسنا ضد الأشخاص، لكن في النهاية لا يمكن ضمان منافسة شريفة في ظل وجود رؤساء أندية منافسة هم من أصحاب القرار في الجامعة أو العصبة".

وأضاف موضحاً بخصوص تغير لهجة الخطاب في المراسلة الاحتجاجية للرجاء الرياضي، التي توجه بها اليوم إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى الجنة المركزية للتحكيم، أنه "بعد مباراتي أمس بين الرجاء الرياضي ونهضة بركان، وبين حسنية أكادير والوداد الرياضي، كان لا بد من تبني موقف حازم لأن مشوار الموسم بات مهددا بأن ينسف بخطأ تحكيمي واحد".

وتابع قائلا: "الرجاء الرياضي حرم أمس من ضربتي جزاء واضحتين، بعد عرقلة سفيان رحيمي في منطقة الجزاء ولمس زكرياء حدراف، لاعب نهضة بركان، الكرة بيده، كما لم يوجه الحكم بطاقة حمراء مستحقة إلى دايو، لاعب الفريق البرتقالي، وهي حالات لم يكلف الحكم نفسه عناء الاستعانة بتقنية الفيديو للحسم فيها".

وشكك المتحدث أيضاً في الأداء التحكيمي لداكي الرداد الذي قاد مباراة حسنية أكادير والوداد الرياضي أمس، لحساب الجولة الـ 28، مشيراً إلى أن ركلة الجزاء الثانية التي منحت للفريق الأحمر لم تكن صحيحة.

وطالب الرجاء الرياضي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بفتح تحقيق عاجل ودقيق بخصوص "هذه التجاوزات الخطيرة وبإعطاء التعليمات للحكام المعينين في الدورتين الأخيرتين من البطولة الاحترافية من أجل الالتزام بتطبيق قانون التحكيم"، معتبرا أن الفريق بات "مستهدفا بصفة مباشرة، وأنه ضحية للقرارات غير المفهومة وغير القانونية للسادة الحكام التي تؤثر على نتائج المباريات".