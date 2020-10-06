نادي لوهافر الفرنسي يراهن على خبرة خالد بوطيب

أوعنا بلعيد

يراهن الطاقم التقني لنادي لوهافر، المنتمي إلى القسم الثاني بالدوري الفرنسي، على خبرة الدولي المغربي خالد بوطيب، لقيادة المجموعة إلى تحقيق نتائج إيجابية بالموسم الجديد.

وتعاقد الفريق الفرنسي مع المهاجم المغربي سالف الذكر في صفقة انتقال حر وبموجب عقد يمتد إلى موسمين قابلة للتمديد، بعد تجربة فاشلة خاضها بقميص الزمالك المصري.

وقرر مسؤولو لوهافر التعاقد مع اللاعب خالد بوطيب، البالغ من العمر 33 سنة، لأسباب عديدة؛ من بينها الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها في الملاعب الفرنسية، بعدما لعب في وقت سابق بقميص ستراسبورغ وأجاكسيو، بالإضافة إلى فشل صفقة التعاقد مع كريم البركاوي مهاجم نادي حسنية أكادير.

وبهذا الانتقال سيعود المهاجم المغربي إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، حيث سبق له أن تألق فيه رفقة نادي ستراسبورغ موسم 2017 عندما سجل 19 هدفا، قاد بها ناديه آنذاك إلى التتويج بلقب الدوري والصعود إلى "الليغ 1".

وعاش مهاجم الأسود "عطالة" كروية، عقب فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر فبراير الماضي بعد توتر العلاقة بينه وبين المكتب المسير للأبيض المصري تحت رئاسة مرتضى منصور.