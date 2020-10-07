الحارس المغربي سامي تلمساني ينضم إلى تشيلسي

أوعنا بلعيد

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع الحارس المغربي الموهوب سامي تلمساني، قادما إليه من فريق إف سي باريس المنتمي إلى القسم الثاني بالدوري الفرنسي، مقابل حوالي مليون أورو مع نسبة إعادة البيع.

وتوصل مسؤولو البلوز اللندني إلى اتفاق نهائي ورسمي مع وكيل أعمال الحارس المغربي، البالغ من العمر 16 سنة، أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة بالرغم من مساعي ناديه السابق لتجديد عقده.

وركزت الإدارة التقنية لنادي تشيلسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، على تقوية خط المرمى من الدوري الفرنسي، إذ بعد ستة عشر عامًا من التعاقد مع حارس رينس بيتر تشيك وبعد أسبوع من الاستحواذ على عقد السنغالي إدوارد ميندي من رين، وضع النادي اللندني أنظاره على حارس مرمى باريس إف سي الشاب سامي تلمساني.

وعلى الرغم من حداثة سنه، فقد لعب سامي تلمساني بالفعل مع الفريق الأول لنادي إ ف سي باريس، الزعيم الحالي للبطولة، وكانت في مباراة ودية ضد كاين في منتصف يوليوز، بعد استئناف المباريات، كما تدرب مع مجموعة رينيه جيرارد بعدما أظهر موهبته المبكرة؛ ما جعل أكبر الأندية الأوروبية تهتم به لأشهر عديدة.

وبذل القادة الباريسيون قصارى جهدهم للحفاظ على خدمات موهبتهم المغربية، إذ عرضوا عليه عقدًا محترفًا مع مكان حارس المرمى الثالث في دوري الدرجة الثانية، وهو أمر نادر بالنسبة للاعب في مثل عمره؛ لكنه وعائلته وعملاءه كانوا مصممين على الوصول إلى إنجلترا.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعمل على إقناع الحارس المذكور بالدفاع عن ألوان الأسود علما أنه دافع في وقت سابق عن قميص المنتخب الفرنسي لأقل من 16 سنة، كما يمكنه الدفاع على ألوان المنتخب الجزائري على اعتبار أنه ينحدر من أب جزائري وأمّ مغربية.