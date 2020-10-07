المغربي أوبلا ينتقل من ألمانيا إلى الدوري الهولندي

أوعنا بلعيد

تعاقد هيراكليس الميلو الهولندي لكرة القدم مع المغربي إلياس أوبيلا، بموجب عقد يمتد إلى موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي قادما من نادي كولن الألماني.

وتدرب الوافد الجديد بالفعل مؤقتا رفقة نادي هيراكليس ألميلو تحضيرا للموسم الجديد، وقال بخصوص تجربته الجديدة: "كانا أسبوعين إيجابيين بالنسبة لي.. لقد استقبلني الفريق بشكل جيد، وشعرت بأنني في منزلي هنا. أنا سعيد لأنني وقعت الآن مع هيراكليس ألميلو".

"إلياس أقنعنا بصفاته"، يقول المدير الفني، تيم جيليسن، مضيفا: "لقد قمنا بتمديد فترة تدريبه في بداية شهر غشت، وشاهدناه أيضًا في المباريات التدريبية ضد إفس غرونينغين ونادي زفوله".

وأضاف: "لقد ناقشنا، بالفعل، الانتقال مع نادي كولن؛ لكن ذلك لم يكن ممكنًا في ذلك الوقت. لحسن الحظ، كان هذا هو الحال، الآن، في نهاية فترة الانتقالات. مع وصول إلياس، قمنا بملء الدفاع كما هو مطلوب".

لعب أوبلا، الذي يشغل مركز المدافع الأوسط ويبلغ من العمر 19 سنة، في أكاديمية الشباب لنادي كولن الألماني منذ عام 2013. كما لعب بقميص المنتخب الألماني للشباب تحت 16 و18 سنة.