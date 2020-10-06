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كُتّاب وآراء
"خاليلوزيتش" يكشف البرنامج التدريبي للمنتخب
انطلق، أمس الاثنين، التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحسبا للمباراتين الوديتين، اللتين ستجمعانه بكل من منتخب السنغال يوم 09 أكتوبر الجاري والكونغو الديمقراطية يوم الـ13 من الشهر ذاته بالملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
ويدخل هذا التجمع الإعدادي، الذي يجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.
وعرف اليوم الأول من التجمع حضور العناصر الوطنية التي خضعت فور وصولها إلى المركب إلى اختبارات طبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن "فيروس كورونا" المستجد.
جدير بالذكر أن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش برمج حصصا تدريبية حسب البرنامج التالي:
ـ الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة والنصف مساء.
ـ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة والنصف مساء.
ـ الخميس 08 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة والنصف مساء بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ـ السبت 10 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحا.
ـ الأحد 11 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة والنصف مسا.
ـ الاثنين 12 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة والنصف مساء.