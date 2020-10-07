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الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يحدد قيمة "الكحل" في نصف مليار

المغرب التطواني يحدد قيمة "الكحل" في نصف مليار

المغرب التطواني يحدد قيمة "الكحل" في نصف مليار
أوعنا بلعيد
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 08:25

حدّد المكتب المسير لنادي المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم مبلغ 500 مليون سنتيم مقابل السماح للاعبه أيوب الكحل بالرحيل صوب أحد الأندية المهتمة بخدماته، والتي يأتي على رأسها نادي الوداد الرياضي البيضاوي.

وحسب مصادر هسبريس، فقد اشترطت إدارة "الماط" 500 مليون سنتيم للترخيص للاعب فريقها أيوب الكحل بالانتقال إلى الوداد الرياضي البيضاوي، في الانتقالات الصيفية المقبلة والتي ستنطلق رسميا يوم 21 أكتوبر الجاري.

وكانت إدارة "الماط" قد رفضت عرضا بقيمة 200 مليون سنتيم من نظيرتها من الوداد، كما رفضت عرضا ثانيا يقضي باستفادة فريق "الحمامة البيضاء" من خدمات زهير المترجي إضافة إلى مبلغ مالي مقابل نيل بطاقة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 سنة.

وأوضحت مصادرنا أنه على الرغم من رفض عرضين سابقين من فريق الوداد الرياضي البيضاوي مقابل الحصول على خدمات اللاعب الكحل فإن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، بعدما أبدى الطاقم التقني للفريق الأحمر رغبته الكبيرة في الظفر بخدمات اللاعب المذكور.

ويريد مسؤولو فريق الوداد الرياضي البيضاوي التعاقد مع الكحل بغية شغل مركز إسماعيل الحداد، المرشح بدوره لحمل قميص الخور القطري ابتداء من الموسم المقبل.

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