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الرئيسية | رياضة | الوباء "يمنع" لبيض ومزراوي من اللعب بالمنتخب

الوباء "يمنع" لبيض ومزراوي من اللعب بالمنتخب

الوباء "يمنع" لبيض ومزراوي من اللعب بالمنتخب
أوعنا بلعيد
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 23:35

منع مسؤولو أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم الثنائي المغربي نصير مزراوي وزكريا لبيض من المشاركة في معسكر منتخب المغرب، استعدادا لوديتي السنيغال بعد غد الجمعة بالملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وأمام منتخب الكونغو الديمقراطية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.

وتحجّج مسؤولو الفريق الهولندي برفضهم السماح للثنائي المغربي بالسفر إلى معسكر الأسود بأسباب صحية تتعلق بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث فضّل النادي استمرارهما ومواصلة التدريبات مع الفريق.

كما رفضت إدارة العملاق الهولندي، هذا الأسبوع، السماح للاعبيْن الغاني محمد كودوس والبوركينابي لاسينا تراوري بالسفر للانضمام إلى منتخبي بلديهما لاضطرارهما لدخول الحجر الصحي عند عودتهما إلى هولندا، مستغلة قاعدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تسمح للأندية بعدم ترك لاعبيها هذا الشهر إذا كانوا مضطرين لدخول فترة في الحجر الصحي عند العودة.

وعقب غياب الثنائي المغربي بنادي أياكس عن معسكر الأسود، ارتفع عدد اللاعبين الغائبين عن ودية السينغال وبعدها الكونغو الديمقراطية إلى أربعة لاعبين، إذ سيغيب كذلك نبيل درار بسبب إصابته بفيروس "كورونا" وزهير فضال بعد تعرضه لإصابة مع ناديه الجديد سبورتينغ لشبونة البرتغالي؛ بينما يشكو نايف أكرد من إصابة طفيفة غيبته عن مران الأسود يوم أمس.

يشار إلى أن الثنائي المغربي لبيض ومزراوي كانا قد ظهرا يوم أمس الثلاثاء في مران نادي أياكس تأهبا لخوض المباراة المقبلة بالدوري أمام أي سي هيرينفين ضمن الأسبوع الخامس بالدوري الهولندي والتي ستجرى يوم الـ17 من شهر أكتوبر الجاري على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا؛ بينما استدعى المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش يونس عبد الحميد وأشرف لزعر، لتعويض غياب درار وفضال.

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