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الرئيسية | رياضة | "كاف" يقلّص التمثيل الإعلامي بالمباريات بالمغرب‎

"كاف" يقلّص التمثيل الإعلامي بالمباريات بالمغرب‎

"كاف" يقلّص التمثيل الإعلامي بالمباريات بالمغرب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 22:23

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أنه قرر تقليص التمثيل الإعلامي في المباريات المقررة في المغرب، ضمن منافسات قبل النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وذكر الاتحاد، في بيان رسمي أصدره الأربعاء، أنه، تماشيا مع إرشاداته الخاصة باستئناف كرة القدم في إفريقيا، والإجراءات الصحية العامة في المغرب في ظل جائحة "كورونا"، "سيكون هناك حضور محدود ومقيد لوسائل الإعلام في المباريات المقررة في المغرب ضمن منافسات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية".

وأضاف البيان: "بعد التشاور مع السلطات الصحية المحلية بالمغرب، وتماشيا مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي، تقرر أن يقتصر حضور وسائل الإعلام على شخصين فقط من كل فريق من الفرق المشاركة، متمثلين في المسؤول الإعلامي للنادي ومصوّر، ولن يتم النظر إلى أي طلب اعتماد من وسائل الإعلام"، موضحا أنه سيتم التنسيق لنقل مباشر للمؤتمر الصحافي قبل وبعد كل مباراة على منصات "كاف" الرقمية المخصصة حتى يتمكن ممثلو وسائل الإعلام من متابعة الأنشطة الإعلامية قبل المباريات وخلالها وبعدها.

يشار إلى أن الوداد الرياضي البيضاوي يستضيف فريق الأهلي المصري كما يستضيف الرجاء فريق الزمالك المصري، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، على الترتيب، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا. كما يلتقي نهضة بركان المغربي مع حسنية أكادير بالملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي الأمير عبد الله في الرباط يوم 19 أكتوبر الجاري، وبيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الـ20 من الشهر نفسه في قبل نهائي كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة النهائي يوم 25 أكتوبر على الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي الأمير عبد الله في الرباط.

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