طبيب "الأسود" يكشف جديد حالة صحة زياش وأكرد

أوعنا بلعيد

كشف سعيد زاكيني، طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن جديد الحالة الصحية للثنائي المغربي نايف أكرد، مدافع رين الفرنسي، وحكيم زياش، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي.

وقال زاكيني، أثناء حديثه للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص إصابة صانع ألعاب الأسود: "لقد اشتكى حكيم زياش من إصابة مع ناديه تشيلسي قبل ستة أسابيع، وهو في طور العودة إلى المنافسة".

وأضاف المتحدث ذاته: "اللاعب زياش سيبقى تحت المتابعة والمراقبة الطبية بتنسيق مع الطاقم الطبي لناديه تشيلسي، بعدما تم تخصيص برنامج تدريبي للاعب بغية استعادة كامل عافيته بحكم أنه لن يكون في أتم جاهزيته بنسبة 100 في المائة للمنافسة في الوقت الحالي".

وبخصوص نايف أكرد المتألق بقوة الموسم الحالي مع ناديه الجديد رين الفرنسي، أوضح طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم قائلا: "نايف أكرد يشكو من إصابة تعرض لها مع ناديه، وخضع لفحص طبي ويواصل العلاج ونتابع وضعيته".

كما تحدث سعيد زاكيني عن الحالة الصحية لجميع لاعبي الأسود، موضحا أن المجموعة تحت مراقبة طبية صارمة بعد إخضاعهم لتحليلات مخبرية أكدت إصابة المدافع نبيل درار بفيروس "كورونا" والذي يتابع البروتوكول الصحي للعلاج.

يشار إلى أن المدرب وحيد خاليلوزيتش قام باستدعاء كلا من يونس عبد الحميد وأشرف لزعر، لتعويض غياب نبيل درار وزهير فضال الذي يعاني بدوره من الإصابة التي تعرض لها رفقة سبورتينغ لشبونة البرتغالي.