السعادة تغمر "أسامة طنان" بالانضمام إلى المنتخب

أوعنا بلعيد

عبّر الدولي المغربي أسامة طنان، نجم فيتيس أرنهايم الهولندي، عن بالغ سعادته بعد استدعائه مجددا إلى المنتخب الوطني عقب غياب طويل لأسباب مختلفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة حلم واقعي مع أسود الأطلس.

وتحدث النجم المغربي لـ"Algemeen Dagblad" الهولندي عن طموحه الجديد مع أسود الأطلس ومركزه مع ناديه الهولندي، قائلا: "سأذهب في طريقي الخاص. لطالما قلت إنني كنت في أفضل حالاتي خلف المهاجمين، في مركز اللاعب رقم 10، في الموسم الماضي انتهى بي المطاف هناك".

وأضاف: "لم أشارك في بطولات كبيرة مع الأسود، لأسباب مختلفة. لقد شاركت في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وخضت 5 مباريات؛ لكني لم أذهب إلى روسيا. لقد أصبت آنذاك مع فريقي لاس بالماس. قبل ذلك، لم أشارك أيضا في نهائيات كأس أمم إفريقيا. لم ألعب بعد في المنافسات الكبيرة مع المنتخب الوطني، وهذه نقطة سلبية في مسيرتي".

وتابع بخصوص تجديد دماء المنتخب الوطني: "حان الوقت لجيل مختلف، حكيم زياش هو بالطبع دعامة كبيرة للمنتخب الوطني. الأمر متروك لي للحصول على مكان في تلك المجموعة الجديدة. يمكنني بالتأكيد اللعب مع زياش، لقد فعلت ذلك من قبل في هيرينفين".

وبخصوص رأيه في مباراتي الأسود أمام السينغال والكونغو، أوضح قائلا: "الرباط بها ملعب جميل بملعب علوي. في إفريقيا يختلف الوضع أحيانا، في الغابون كان الملعب رمليا فيه الكثير من الحفر وفي بلدان أخرى يمتد العشب فوق كاحليك".

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تجرى فيها المباريات ببعض الملاعب الإفريقية، فقد أوضح اللاعب طنان أن المجموعة عليها تقديم أفضل العروض، مردفا أن "المغرب يلعب دورًا بارزًا، مما يجعل كأس العالم حلمًا واقعيًا. يجب أن أتأكد من أنني سأبقى مع المجموعة، أريد أن أسمع النشيد الوطني لفترة طويلة".

ويعتبر الدولي المغربي أسامة طنان من بين الأسماء المرتقب تألقها في المباراتين الوديتين أمام السنيغال والكونغو الديمقراطية، نظرا لجاهزيته الكبيرة والأداء الراقي الذي بصم عليه رفقة ناديه فيتيس أرنهايم منذ بداية الدوري الهولندي الممتاز في موسمه الجديد، إذ يحتل ناديه المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الثلاثي فينورد روتردام وبي سي ايندهوفن وأس سي هيرينفين، بينما يملك في رصيده هدفين.